استعلام عن فيزا تكافل وكرامة 2023 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

تكافل وكرامة أحد أكبر برامج الحماية الاجتماعية التي دشنتها الدولة لحماية الفقراء من تبعات التغيرات الاقتصادية التي لازمت تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي وبعدها ارتفاع معدلات التضخم التي يعاني منها العالم الآن .

وخصصت وزارة التضامن الاجتماعي رابط استعلام عن فيزا تكافل وكرامة ، كما حددت شروط الالتحاق به ، وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي.

استعلام عن فيزا تكافل وكرامة

يستطيع الحاصلون على معاش تكافل وكرامة اجراء استعلام عن فيزا المعاش عبر الرابط الذي خصصته وزارة التضامن الاجتماعي لذلك، ويمكنك ذلك بالضغط على الرابط التالي https://tk.moss.gov.eg/ ، ثم إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم، والضغط على زر استعلام وبعدها تظهر بعض البيانات للمستعلم ومنها نوع بطاقة الدعم النقدي، حالة بطاقة تكافل وكرامة سواء «سارية، أو متجمدة، أو إيقاف».

يستطيع مالكي فيزا تكافل وكرامة تنشيطها من خلال الاتصال بالخط الساخن 19680، واتباع خطوات تنشيط فيزا تكافل وكرامة، أو التوجه إلى وحدة الشؤون الاجتماعية حيث يقوم الموظف بالإدارة الاجتماعية، بتفعيل الباركود المتواجد على فيزا تكافل وكرامة، وتننشيطها.

خطوات الحصول على معاش تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي خطوات الحصول على معاش تكافل وكرامة ، منها التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة:

صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

صور قسيمة الزواج أو الطلاق، صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه، صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت، قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً، كود كشف الاعاقة من اللجان الطبيه فى حالة المرض المزمن والأعاقة.

صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل، صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال، صورة اقرار الوصاية للأيتام، صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب او الام.