الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رقم الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

كارت الخدمات المتكاملة واحد من الآليات التي اعتمدت عليها الدولة في توفير «حياة كريمة» لذوي الهمم بعد سنوات طويلة من التهميش، وتتولى وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة إصدار كارت الخدمات المتكاملة وفق بعض الشروط المحددة أبرزها إخضاع طالب الحصول على الكارت لكشف طبي للتأكد من إعاقته، تعرض «الدستور» في التقرير التالي كيفية خطوات  الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.

رقم الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

خصصت وزارة التضامن الاجتماعي رقم الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة، ويمكن ذلك من خلال التواصل عبر الخط الساخن على الرقم 15044 .

بالخطوات.. رابط الاستعلام عن نتيجة كشف المجالس الطبية لكارت الخدمات المتكاملة 2023

كيف اعرف نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2023؟

ويستطيع ذوي الهمم الاستعلام عن موعد الكشف الطبي كارت الخدمات المتكاملة من خلال اتباع بعض الخطوات وهي: 

الدخول على رابط استعلام كشف طبي خدمات متكاملة من هنا.

ادخل الرقم القومي، اضغط بحث لكي تظهر نتيجة استعلام كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة.

وفي حالة قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالموافقة على طلب حصولك على كارت الخدمات المتكاملة، قم بحجز موعد من خلال أيقونه الحجز بالبوابة، ثم توجه إلى مكتب التأهيل الذي قمت باختياره في الموعد المحدد، وخذ كل الأوراق والمرفقات ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك.

شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 

حددت وزارة التضامن الاجتماعي شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة ، وهي الإعاقات السمعية، الإعاقات البصرية، الإعاقات السمع بصرية، الإعاقات المتعددة، قصار القامة، وهم الذين يقل طولهم عن 140 سم، أصحاب أمراض الدم المزمنة، الهيموفيليا، أصحاب الأمراض المزمنة، والتي تهدد الحياة،  اضطرابات التعلم التي تعوق إدراك الطفل، وفي هذه الحالة يحق للطفل الالتحاق بالمدارس الدامجة.

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رابط استعلام تكافل وكرامة 2023 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

الخدمات المتكاملة وزارة التضامن الاجتماعي كارت الخدمات المتكاملة الصحة حياة كريمه

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