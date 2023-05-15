الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بالخطوات.. رابط الاستعلام عن نتيجة كشف المجالس الطبية لكارت الخدمات المتكاملة 2023

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

نتيجة كشف المجالس الطبية لكارت الخدمات المتكاملة من المواضيع التى يزداد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث "جوجل" 

 

كارت الخدمات المتكاملة 

الدستور تستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر .

 

من ناحيتها أتاحت وزارة الصحة والسكان الاستعلام عن الكشف الطبى الخاص بذوى الهمم من خلال استخدام الرقم القومي للمستعلم  من خلال إتاحة موقع إلكتروني أعد خصيصا لهذا الغرض من قبل وزارة الصحة والسكان.

 

أهمية الاستعلام عن كشف المجالس الطبية 

الاستعلام عن نتيجة كشف المجالس الطبية لذوي الإعاقة له أهمية خاصة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة والذى يحمل الكثير من المميزات لهم، بالإضافة إلى أن نتيجة الكشف مطلوبة في حال الرغبة فى الحصول على سيارة لذوي الهمم.

كيف اعرف نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2023؟

رقم الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة وخطوات الحصول عليها

خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للخدمات المتكاملة

للاستعلام عن الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة يرجى اتباع هذه الخطوات:-

  • الدخول على موقع المجالس الطبية من خلال الضغط على هذا الرابط هنا.
  • الضغط على الزر الخاص بجملة "الكشف الطبى"
  • الضغط على الزر الخاص بكلمة "استعلام"
  • كتابة بيانات الرقم القومى خلال البيانات المخصصة لذلك
  • الضغط على الزر الخاص بكلمة "دخول"
  • تظهر فى نهاية الخطوات نتيجة الكشف الطبى للمستعلم.

 

كيفية الحصول على سيارة لذوى الإعاقة 

  • الدخول على الموقع الخاص للمجالس الطيبية من خلال الضغط على هذا الرابط من هنا.
  • الضغط على جملة "الحصول على سيارة طبية"
  • الضغط على الزر الخاص بكلمة  خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة
  • القيام بتحديد الخمة المطلوبة وهى  ( الحصول على سيارة طبية)،
  • إدخال جميع البيانات المطلوبة للشخص الراغب فى إجراء الكشف الطبى للحصول على سيارة
  • تسجيل  بيانات الرقم القومى الرقم القومي
  • تحديد المستشفى الذي يرغب فيها  المستعلم لإنهاء من عملية الفحص فيها.

 

وكانت وزارة الصحة والسكان قد بينت البيانات المطلوبة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة وهى : «تشمل البيانات الشخصية من الاسم والرقم القومي والوظيفة والحالة الاجتماعية والعنوان ورقم التليفون»، مشيرة إلى أنه في حال إدخال البيانات لا بد من إدخالها بطريقة صحية.

وعلى الراغب في الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، أو السيارة المعفاة من الجمارك وضرورة اختيار نوع الإعاقة، سواء كانت الإعاقة حركية أو سمعية أو بصرية أو ذهنية وكذلك أمراض القلب وأمراض الدم.

الموقع الخاص للمجالس الطبية كيفية الحصول على سيارة لذوى الإعاقة أعلنت وزارة الصحة والسكان نتيجة الكشف الطبي كارت الخدمات المتكاملة موقع المجالس الطبية

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