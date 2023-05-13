السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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كيف اعرف نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2023؟

الخدمات المتكاملة
الخدمات المتكاملة

كيف اعرف نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2023؟ سؤال يدور في أذهان الكثير من المواطنين حيث يوفر رابط موقع المجالس المتخصصة التابع لوزارة الصحة، تفاصيل معرفة نتيجة الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي.

كيف اعرف نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2023؟


وفي إطار حرصنا على نشر جميع ما يهم المواطن، تستعرض “الدستور”، كيف اعرف نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2023؟ بالرقم القومي، عبر خمس خطوات من باب التسهيل علي المواطنين الراغبين في الاطلاع على النتيجة عبر ما يلي:

-الدخول علي موقع الإلكتروني للمجالس الطبية المتخصصة.

-الضغط علي أيقونة نتيجة الكشف الطبي.

-اختيار أيقونة الاستعلام عن نتيجة الكشف.

-إدخال الرقم للقومي للمستفيد بشكل صحيح.

-كيف اعرف نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2023؟ بالدخول على البيانات ومعرفة النتيجة كاملة.

الفئات المستحقة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 

1- الشلل الدماغي.

2- الشلل الرباعي.

3- الشلل النصفي الطولي أو السفلي.

4- شلل الأطفال الشديد.

5- الإعاقات المتعددة.

6- البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد (يد أو قدم).

7- كف البصر.

8- فقد السمع التام.

9- الحالات المتقدمة من ضمور العضلات.

10- الإعاقات الذهنية الشديدة.

11- ذوي القزامة (140 سم فأقل بعد سن البلوغ).

12- اضطراب طيف التوحد.

معرفة نتيجة الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي


تتميز بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي بعدد كبير من الامتيازات، ومن بينها الفحص الطبي في أي وقت بالمستشفيات مجانا، وأيضًا من ضمن المميزات التعيين في الوظائف الحكومية كجزء من نسبة 5%، وأيضًا من ضمن المميزات الجمع بين معاشين، وأيضًا من ضمن المميزات شراء وقيادة سيارة من ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر. 

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