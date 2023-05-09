الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رقم الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة وخطوات الحصول عليها

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

الخدمات المتكاملة من أهم الآليات التي اعتمدت عليها الدولة لتوفير حياة كريمة لذوي الهمم بعد أن عانوا سنوات طويلة من التهميش بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويوفر كارت الخدمات المتكاملة العديد من المنافع لذوي الهمم، ويستطيعوا الاستعلام عنه والحصول عليه باتباع بعض الخطوات ، يعرضها الدستور في التقرير التالي. 

رابط الاستعلام عن الخدمات المتكاملة 

قم بالدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي https://rdis.moss.gov.eg ، وبعد ذلك قم بإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا لصاحب كارت الخدمات المتكاملة ، ثم الضغط على زر بحث، فتظهر النتيجة. 

حدد المنشور الوزاري لوزارة الصحة الاعاقات التى من حقها الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة ، وهي  حالات الاعاقات الشديده وبالغة الشده طبقا لمنشور وزارة التضامن الاجتماعى رقم 7 لسنة 2022 تتوجهه الى اقرب مكتب تأهيل لها مباشرة ومعه تقرير طبى معتمد لإجراء التقييم الوظيفي. واستخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

لإثبات الإعاقة.. رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومى المرحلة الثانية

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم والأوراق المطلوبة للحصول عليها

ومن هذه الإعاقات بتر متعدد الاطراف او بتر فى طرف واحد، الشلل الدماغى، ضمور العضلات ( شلل الاطفال فى طرف او اكثر )، حالات كف البصر، متلازمة داون والإعاقات الذهنية الأخرى (معدل ذكاء ٣٥ او اقل)، الاعاقات المتعدده، طيف التوحد، القزامة . 

خطوات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 

حددت وزارة التضامن الاجتماعي خطاوات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة ، واولها كتابة البيانات كاملة وتأكد من الإجابة بمنتهى الدقة، بعد التسجيل سيظهر رقم الطلب الخاص بك- رجاءا إحتفظ به، حيث سيم دراسة حالة الطلب.

ووفرت الوزارة أيقونة الاستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الإستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية، في حالة قبول الطلب قم بحجز موعد من خلال أيقونه الحجز بالبوابة وبعدها توجه لمكتب التأهيل إلى قمت بإختياره في الموعد المحدد بكل الأوراق والمرفقات ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك، بناءا على الخطوات والبيانات التي تم إستيفائها سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة وإن كنت تستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة . 

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رابط الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة وموعد صرف معاشات مايو 2023

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