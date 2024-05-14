الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 42 سلاحا ناريا و12 قضية مخدرات في أسيوط وأسوان ودمياط

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان – دمياط – الإسكندرية)، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وفي مديرية أمن أسيوط؛ ضبط 38 قضية حيازة أسلحة نارية.. عبارة عن (27 بندقية آلية  - 28 بندقية خرطوش – 18 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة (39 متهم "لـ 31 منهم معلومات جنائية")، و8 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (1،960 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كمية من مخدر "الهيروين، الشابو، الأفيون") بحوزة (11 متهم "لـ 9 منهم معلومات جنائية)، وتنفيذ 322 حكم قضائي متنوع.

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وفى مديرية أمن أسوان؛ ضبط قضيتين إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (8،300 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كمية من مخدر الهيروين).. بحوزة (متهمين "لهما معلومات جنائية")، و4  قطع سلاح نارى.. عبارة عن (3 بنادق آلية - فرد محلى – 2 خزينة وطلقتين)، وتنفيذ 807 حكم قضائي متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط؛ ضبط  قضيتين إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهما (20 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية من مخدرى الشابو، الهيروين).. وبندقية آلية وعدد من الطلقات بحوزة متهمين لـهما معلومات جنائية".

وفى مديرية أمن الإسكندرية، ضبط قضيتين "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم كمية من مخدر الحشيش بحوزة متهمين، و3 قضايا أسلحة بيضاء بحوزة 3 متهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

مخدرات اسيوط أسوان دمياط الامن العام

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