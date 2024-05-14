ضبط مخدرات بـ2.2 مليون جنيه خلال حملات أمنية مكبرة

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (الجيزة – المنوفية- دمياط – الإسماعيلية - الشرقية) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش – بندقية آلية – طبنجة – 3 خزينة وعدد من الطلقات – 4 قطع سلاح أبيض.

وأسفرت الجهود عن ضبط عاطل "له معلومات جنائية"، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش، وضبط عاطل، بدائرة مركز شرطة الصف وبحوزته (2،400 كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد محلى وطلقة – سلاح أبيض، وضبط عاطلان "لهما معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة قويسنا حال استقلالهما دراجة نارية " بدون لوحات معدنية" ملك أحدهما، وبحوزتهما (1،800 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية من مخدرى "الهيروين، الآيس" - فرد محلى وعدد من الطلقات – ميزان حساس، وضبط عاطل "له معلومات جنائية" وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش – بندقية آلية - طبنجة – 3 خزينة - عدد من الطلقات النارية – 4 قطع سلاح أبيض، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 2٫2 مليون جنيه تقريبًا.