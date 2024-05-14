الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط مخدرات بـ2.2 مليون جنيه خلال حملات أمنية مكبرة

حملات أمنية
حملات أمنية

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (الجيزة – المنوفية- دمياط – الإسماعيلية - الشرقية) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش – بندقية آلية – طبنجة – 3 خزينة وعدد من الطلقات – 4 قطع سلاح أبيض.

txt

الأمن العام يضبط 66 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة

txt

ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بـ12 مليون جنيه في شمال سيناء

وأسفرت الجهود عن ضبط عاطل "له معلومات جنائية"، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش، وضبط عاطل، بدائرة مركز شرطة الصف وبحوزته (2،400 كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد محلى وطلقة – سلاح أبيض، وضبط عاطلان "لهما معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة قويسنا حال استقلالهما دراجة نارية " بدون لوحات معدنية" ملك أحدهما، وبحوزتهما (1،800 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية من مخدرى "الهيروين، الآيس" - فرد محلى وعدد من الطلقات – ميزان حساس، وضبط عاطل "له معلومات جنائية" وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش – بندقية آلية - طبنجة – 3 خزينة - عدد من الطلقات النارية – 4 قطع سلاح أبيض، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 2٫2 مليون جنيه تقريبًا.

مخدرات حملات أمنية الامن العام قطاع الأمن العام الجيزة المنوفية

الأكثر قراءة

كواليس أزمة انضمام عمر مرموش إلى المنتخب استعدادًا لـ"تصفيات المونديال"

محامى ضحية عصام صاصا: مستعد لإقناع أهالى "أحمد" بقبول 100 جمل أو 1000 دينار ذهب

شهادات مزورة.. "الأموال العامة" تداهم كيان تعليمي وهمي بالإسكندرية

هل يخون محمد الشناوى الأهلى فى «أم المعارك» انتصارًا لأنانيته؟

البقيع الأصغر.. مشاريع تطوير شاملة تضفي رونقًا جديدًا على أضرحة آل البيت

الرئيس الأمريكى فى ورطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبيد المهيري

قمة المنامة: الاجتماع الفاصل لحماية المنطقة العربية

عبد الرحيم طايع

لماذا نحتفظ بالكراكيب؟!

جلال حمام

الرئيس الأمريكى فى ورطة

علي سعدة

للدين رب يحميه

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

ماجد حبته

زراعتنا.. غذاؤنا وغذاء العالم

د هند جاد

دكر وزدانى

صور

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يشن هجمات صاروخية على مناطق لحزب الله جنوب لبنان

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟

نتنياهو فى مراسم "يوم الذكرى": إما نحن أو هم والثمن باهظ للغاية