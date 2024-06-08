والد صاحب واقعة الصفع من عمرو دياب: "اللي حصل إهانة للصعايدة"

حالة من الجدل أثارها فيديو للفنان عمرو دياب أثناء صفعه أحد الشباب الذي أراد أن يلتقط صورة تذكارية معه خلال حفل زفاف، والذي لاقي استهجانا كبيرا وغضبا من قِبل الجمهور وروّاد السوشيال ميديا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وكشف أسامة والد الشاب سعد، الذي صفعه الفنان عمرو دياب، أن العائلة اجتمعت منذ قليل، وقرروا أن يطالبوا بحق نجلهم بشكل عادل من خلال اللجوء إلى القضاء المصري للحصول على حقوقهم خاصًة أن ما وقع من قِبل النجم عمرو دياب يعتبر إهانة في حق الصعايدة.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: “سنحرر محضرًا ضد الفنان عمرو دياب، خاصًة أن مفيش حد فوق القانون، وجميعنا سواسية أمامه، ونحن على ثقة تامة في القضاء المصري”، موضحًا أن محامي الفنان عصام صاصا، تواصل معه لتولي القضية وسيطالب بتعويض تبلغ قيمته 2 مليون جنيه.