الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بـ12 مليون جنيه في شمال سيناء

الأمن العام
الأمن العام

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 3 عناصر إجرامية بشمال سيناء لإتجارهم بالمواد المخدرة وضُبط بحيازتهم كميات منها تقدر قيمتها بأكثر من 12 مليون جنيه.

يأتي ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع مديرية أمن شمال سيناء قيام عدد من العناصر الإجرامية بالإتجار في المواد المخدرة واتخاذهم من دائرة قسم شرطة ثالث العريش مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

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وأوضحت التحريات الأولية أنه عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، وأسفرت الجهود عن ضبط عنصرين إجراميين لأحدهما معلومات جنائية، وبحوزتهما 50 كيلو جرامًا لمخدر الحشيش، و55 كيلو جرامًا لمخدر الهيدرو، و50 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون، و3500 قرص مؤثر لعقار كيميريكا، وقطعتين سلاح أبيض.

كما تمكنت من ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرامًا، وسلاح أبيض، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ12.250 مليون جنيه تقريبًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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