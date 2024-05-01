الأمن العام يضبط 66 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة

تمكن قطاع الأمن العام، بوزارة الداخلية، من ضبط 66 قطعة سلاح ناري، و289 قضية مخدرات، وتنفيذ 63941 حكما قضائيا متنوعا، وذلك خلال 24 ساعة.

وجرى تنفيذ 63941 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 17 متهمًا، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 21 متهمًا.

كما ضبط 293 دراجة نارية مخالفة، 28541 مخالفة مرورية متنوعة، فحص 56 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم الموادالمخدرة، وتبينت إيجابية 10 منهم.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة.