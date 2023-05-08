الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

رابط الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة وموعد صرف معاشات مايو 2023

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

فعلت وزارة التضامن الاجتماعي رابط الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة للمتقدمين للاشتراك في برامج الحماية الاجتماعية للدعم النقدي عبر موقعها الإلكتروني للتيسير على المواطنين في متابعة موقف الطلبات المقدمة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة أعداد الأسر المستفيدة ورفع قيمة المعاشات بنسبة 25%.

رابط الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة 

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي خطوات الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة عبر موقعها الإلكتروني على النحو التالي:- 

  • أولا: تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي لبرنامج تكافل وكرامة.
  • ثانيا: إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا للمستفيد من معاش تكافل وكرامة.
  • ثالثا: اختيار برنامج تكافل وكرامة.
  • رابعًا: كتابة اسم المستفيد من معاش تكافل وكرامة رباعيًا.
  • خامسًا: تحديد الشهر الذي يريد الاستعلام عنه.
  • سادسًا:  إدخال المستفيد من معاش تكافل وكرامة رقم الهاتف الخاص به.
  • سابعًا: الضغط على كلمة «استعلام».
  • أخيرًا: الانتظار ثواني لتظهر جميع البيانات التي يريد الاستعلام عنها.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة والمستندات المطلوبة للتقديم

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قيمة معاشات تكافل وكرامة بعد الزيادة 

زادت معاشات تكافل وكرامة لكبار السن إلى 562.5 جنيهًا بعد تطبيق الزيادة الجديدة.

فيما زادت معاشات ذوي الهمم المستفيدين من تكافل وكرامة إلى 562.5 جنيهًا بعد الزيادة الجديدة 

وارتفعت معاشات تكافل وكرامة للايتام 437.5 جنيهًا بعد الزيادة الجديدة.

كما ارتفعت قيمة معاش تكافل وكرامة للأسر لتصبح 625 جنيها بعد الزيادة الجديدة.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر مايو 2023

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن موعد صرف الدعم النقدي للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية “تكافل وكرامة” خلال منتصف الشهر الميلادي، وقد يتأخر أو يتقدم يوم أو يومين إذا صادف منتصف الشهر إجازة أسبوعية أو رسمية.

ومن المقرر صرف معاشات شهر مايو لمستفدي برنامج تكافل وكرامة يوم الاثنين الموافق 15 مايو.

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