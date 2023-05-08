الإثنين 08 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة والمستندات المطلوبة للتقديم

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

يبحث كثير من المستفيدين من معاش تكافل وكرامة عن كيفية الاستعلام عن المعاش الخاص بتكافل وكرامة، وذلك قبيل بدء الصرف في 15 مايو الجاري. 

موعد صرف معاش تكافل وكرامة 

يبدأ صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة لشهر مايو 2023، يوم الإثنين المقبل الذي يوافق 15 مايو 2023، إذ أوضحت وزارة التضامن تفاصيل الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي شهر مايو 2023، مؤكدة إتاحة الاستعلام في إطار التسهيل على المواطنين.

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة

أكدت وزارة التضامن أن الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي لشهر مايو 2023، سيكون من خلال الخطوات التالية:

- في البدء يدخل المستعلم على موقع وزارة التضامن الاجتماعي وذلك كخطوة أولى للاستعلام عن تكافل وكرامة، وذلك من خلال الرابط  هنا.

- بعد ذلك يدخل المستعلم الرقم القومي المكون من 14 رقم إدخال الرقم القومي في المكان المخصص لذلك على الموقع الالكتروني.

-  بعد ذلك يضغط المستعلم على استعلام، لمعرفة قيمة تكافل وكرامة بالرقم القومي مايو2023، لمعرفة إذا كان مستفيد من البرنامج أم لا.

- يمكن من خلال خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة، معرفة نوع بطاقة الدعم سواء من خلال بطاقة تكافل أو بطاقة كرامة، كما يمكن من خلال الاستعلام معرفة حال البطاقة سواء متوقفة أو سارية.

رابط استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة وخطوات الاشتراك بالبرنامج

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد فى "تكافل وكرامة" لشهر مايو 2023

مستندات التقديم للحصول على تكافل وكرامة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن الشخص الراغب في الحصول على دعم تكافل وكرامة، عليه أن يتوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم، لتقديم المستندات التالية بالمجان دون دفع أي رسوم:

- صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.

-  تقديم قيد طالب للمقيدين جامعياً.

-  يقدم المواطن أو المواطنة صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- تقديم قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة.

- تقديم صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة «شهادة كمبيوتر» للأفراد أقل من 18 سنة.

-  تقديم صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- تقديم كود كشف الاعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.
 

استعلام عن معاش تكافل وكرامة استعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي الاستعلام عن المعاش الاستعلام عن تكافل تكافل وكرامة معاش تكافل وكرامة

الأكثر قراءة

رئيس الشرقية للدخان يكشف حقيقة التوقف عن إنتاج السجائر الشعبية

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 8 مايو 2023 فى مصر بدون مصنعية

وزير الخارجية يسلم رسالة من الرئيس السيسى إلى رئيس تشاد (صور)

مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يؤكد أهمية تعزيز العمل المشترك وتشجيع آفاق الاستثمار

جنايات المحلة تعاقب عصابة الهجرة غير الشرعية بالحبس 15 سنة وغرامة 200 ألف جنيه

خبيرة اقتصاد: يجب تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات اللوجستية لتسهيل النقل والتصدير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

د. منى حلمى

اضربنى أرجوك

وائل لطفي

كمال الطويل.. العملاق المصرى

أحمد الصغير

مصر.. حضارةٌ شريفة.. ووطنٌ كريم

ماجد حبته

واستعادت سوريا مقعدها

إسراء شوقي

من عبدالحليم لكوكب الشرق.. إرث «الموجى» خالد فى أسماع العرب

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

يريدها "بن غفير" ويوقفها نتنياهو.. هل هناك عملية عسكرية إسرائيلية فى الضفة؟

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟