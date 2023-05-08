خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة والمستندات المطلوبة للتقديم

يبحث كثير من المستفيدين من معاش تكافل وكرامة عن كيفية الاستعلام عن المعاش الخاص بتكافل وكرامة، وذلك قبيل بدء الصرف في 15 مايو الجاري.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

يبدأ صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة لشهر مايو 2023، يوم الإثنين المقبل الذي يوافق 15 مايو 2023، إذ أوضحت وزارة التضامن تفاصيل الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي شهر مايو 2023، مؤكدة إتاحة الاستعلام في إطار التسهيل على المواطنين.

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة

أكدت وزارة التضامن أن الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي لشهر مايو 2023، سيكون من خلال الخطوات التالية:

- في البدء يدخل المستعلم على موقع وزارة التضامن الاجتماعي وذلك كخطوة أولى للاستعلام عن تكافل وكرامة، وذلك من خلال الرابط هنا.

- بعد ذلك يدخل المستعلم الرقم القومي المكون من 14 رقم إدخال الرقم القومي في المكان المخصص لذلك على الموقع الالكتروني.

- بعد ذلك يضغط المستعلم على استعلام، لمعرفة قيمة تكافل وكرامة بالرقم القومي مايو2023، لمعرفة إذا كان مستفيد من البرنامج أم لا.

- يمكن من خلال خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة، معرفة نوع بطاقة الدعم سواء من خلال بطاقة تكافل أو بطاقة كرامة، كما يمكن من خلال الاستعلام معرفة حال البطاقة سواء متوقفة أو سارية.

مستندات التقديم للحصول على تكافل وكرامة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن الشخص الراغب في الحصول على دعم تكافل وكرامة، عليه أن يتوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم، لتقديم المستندات التالية بالمجان دون دفع أي رسوم:

- صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.

- تقديم قيد طالب للمقيدين جامعياً.

- يقدم المواطن أو المواطنة صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- تقديم قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة.

- تقديم صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة «شهادة كمبيوتر» للأفراد أقل من 18 سنة.

- تقديم صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- تقديم كود كشف الاعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

