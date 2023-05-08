الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد فى "تكافل وكرامة" لشهر مايو 2023

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة لشهر مايو 2023 بالرقم القومي، وموعد صرف معاش تكافل وكرامة للمستفديين من برامج الحماية الاجتماعية بعد تطبيق الزيادة الجديدة البالغة 25%، امتثالا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لنحو 5.2 مليون أسرة.

 

الأسماء الجدد في تكافل وكرامة لشهر مايو 2023

ويستعرض "الدستور" خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة لشهر مايو 2023 بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر السطور التالية:- 

  • أولا: تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي لبرنامج تكافل وكرامة عبر رابط moss.gov.eg/ar-eg/Pages.
  • ثانيا: إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا للمستفيد من معاش تكافل وكرامة.
  • ثالثا: اختيار برنامج تكافل وكرامة.
  • رابعًا: كتابة اسم المستفيد من معاش تكافل وكرامة رباعيًا.
  • خامسًا: تحديد الشهر الذي يريد الاستعلام عنه.
  • سادسًا:  إدخال المستفيد من معاش تكافل وكرامة رقم الهاتف الخاص به.
  • سابعًا: الضغط على كلمة «استعلام».
  • أخيرًا: الانتظار ثواني لتظهر جميع البيانات التي يريد الاستعلام عنها.

رابط الاستعلام عن برنامج دعم تكافل وكرامة ٢٠٢٣

رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي لمستفيدي الدعم

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بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر مايو 2023

وعن موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر مايو 2023، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه من المقرر صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة بداية من يوم الاثنين الموافق 15 مايو الجاري.

قيمة معاشات تكافل وكرامة 

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي قيمة معاشات تكافل وكرامة بعد تطبيق الزيادة الجديدة التي أقرتها بداية من شهر إبريل 2023 بنسبة 25% على النحو التالي:-

تبلغ قيمة معاشات تكافل وكرامة لكبار السن بعد الزيادة الجديدة 562.5 جنيهًا.

كما تبلغ قيمة معاشات ذوي الهمم المستفيدين من تكافل وكرامة 562.5 جنيهًا.

أما معاشات تكافل وكرامة للايتام 437.5 جنيهًا.

وتبلغ قيمة معاش تكافل وكرامة للأسر بعد الزيادة الجديدة  625 جنيها.

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