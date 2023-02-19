الأحد 19 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

على مدار الأيام الماضية، بدأ المستفيدون من معاش تكافل وكرامة، في صرف معاش شهر فبراير 2023 بداية من يوم 15 من الشهر، من خلال مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري، وماكينات الصراف الآلي للبنوك .

 

الاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة

ويمكن الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2022 الذين تمت إضافتهم مؤخرا عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط التالي.. tk.moss.gov.eg ويتم الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي.

 

شكاوي برنامج تكافل وكرامة

وأتاحت وزارة التضامن الاجتماعي تقديم شكاوى تكافل وكرامة حال مواجهة أي مشكلة في الصرف أو توقف بطاقة الصرف، تقديم تظلمات على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة عبر الرابط التالي: tk.moss.gov.eg، أو الاتصال بالخط الساخن 19680.

 

وكانت ترددت أنباء عن تخفيض قيمة معاش تكافل وكرامة نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، وتواصل المركز الاعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التضامن الاجتماعي والتي بدورها نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتخفيض قيمة مستحقات برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

رابط التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023.. تفاصيل

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي والاسم بالتفاصيل 2023

عدد المستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة 2023

تم زيادة عدد المستفيدين من برنامج معاش تكافل وكرامة ليبلغ 5.2 مليون أسرة بما يشمل 22 مليون مواطن، يتم تمويل 4.6 مليون أسرة من موازنة الدولة، ويتم التنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي يتحمل تكاليف 600 ألف أسرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الداعمة لأنشطة الدعم النقدي تحت مظلة برنامج الحماية الاجتماعية، وبتمويل نقدي يصل لنحو 28 مليار جنيه، بما يشمل 25 مليار جنيه من خزانة الدولة، و3 مليارات جنيه من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

 

معايير القبول في برنامج تكافل وكرامة 2023 

 

1- استيفاء بيانات التقدم للبرنامج بتفاصيل الاستمارة الدالة علي الحالة الاجتماعية للأسرة.

2- أن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر بناء على المعادلة الإحصائية المقررة .

3- عدم الحصول على أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان إجتماعي شهرية.

 

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة شكاوى برنامج تكافل وكرامة معاش شهر فبراير 2023 موقع وزارة التضامن الاجتماعي بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة قيمة معاش تكافل وكرامة عدد المستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة 2023

رئيس التحرير

وائل لطفي

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