رابط التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023.. تفاصيل

رابط التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي من ضمن الموضوعات الهامة التي شغلت اهتمام وتفكير العديد من المواطنين.

وتزامناً مع اهتمام العديد من كافة المحافظات لمعرفة تفاصيل التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي، لذلك يرصد لكم موقعنا “الدستور” في السطور التالية رابط التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي، وبيانات تسجيل الطلب، والأوراق المطلوبة للحصول على دعم برنامج "تكافل وكرامة".

رابط التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023

وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، رابط التسجيل بتكافل وكرامة 2023 بشكل إلكتروني، للمستفيدين عن طريقة للاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة بالرقم القومي، أو من خلال فيزا تكافل وكرامة عبر الرقم القومي.

ويتمكن المستخدم الآن الدخول على برنامج تكافل وكرامة على الموقع الرسمي بوزارة التضامن الاجتماعي عبر الضغط من هنا .

بيانات تسجيل الطلب 2023

حددت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من البيانات الرئيسية التي يجب على الشخص ذو الإعاقة تسجيلها عبر رابط التقديم على كارت الخدمات المتكاملة وهي كما يلي:

الرقم القومي.

الاسم باللغة العربية من الأولى حتى الرابع.

تاريخ الميلاد.

العنوان التفصيلي (المحافظة - المركز - القرية).

مكتب التأهيل.

رقم تليفون المنزل للشخص ذو الإعاقة إن توفر.

رقم موبايل الشخص ذو الإعاقة إن توفر.

تحديد هل يوجد وصي أم لا.

تحديد عدد الأفراد المعاقين بالأسرة.

تحديد مقر استلام كارت الخدمات المتكاملة "من أحد مكاتب البريد - في المنزل).

الأوراق المطلوبة للحصول على دعم برنامج تكافل وكرامة 2023

صورة بطاقة الرقم القومي ويشترط أن تكون سارية. تقديم قسيمة الزواج وتقديم شهادة ميلاد الأطفال للأسرة. صورة ضوئية في بطاقة دعم التموين، والتقديم لقيد مدرسي لجميع.

وللمزيد من المعلومات يرجى التواصل على الخط الساخن للبرنامج برقم 19680 أو التواصل على البريد الالكترونى للاستقبال والرد على جميع الشكاوي اضغط هنا .