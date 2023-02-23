خطوات استعلام فيزا «تكافل وكرامة» بالرقم القومي واستبدالها بكارت ميزة

معاش “تكافل وكرامة” يهم مئات ألاف الأسر في مختلف المحافظات، كونه يسهل على المواطنين المستحقين حياتهم لاسيما في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية والتضخم الذي يعاني منه العالم جراء الحرب الروسية الأوكرنية مما تسبب في زيادة أسعار السلع والخدمات من هنا يبحث المصريين عن كيفية الاستعلام عن فيزا "تكافل وكرامة".

معاش تكافل وكرامة 2023

ويتصدر البحث بعنوان "استعلام فيزا «تكافل وكرامة» بالرقم القومي" محرك البحث الأكثر انتشارًا “جوجل” في الساعات الأخيرة، والمعاش يعتبر إحدى الخدمات المهمة التي تمنحها وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين المستفيدين من صرف المعاش النقدي في مختلف المحافظات، ويتراوح عدد المستفيدين منه من 4.1 مليون إلى 5 ملايين أسرة

فيزا تكافل وكرامة

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها موقع «الدستور » لقرائه على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي طريقة استعلام فيزا تكافل وكرامة بالرقم القومي لكل الراغبين في الاستفادة منه

استعلام فيزا «تكافل وكرامة» بالرقم القومي

ويمكن للمواطن الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال اتباع عدد من الخطوات وفق ما اعلنته وزارة التضامن الاجتماعي وهي كالأتي:

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من هنـــــا. اختيار خانة برنامج تكافل وكرامة اختيار تبويب «استعلم عن نتيجتك» كتابة رقم البطاقة الشخصية المكون من 14 رقمًا في الخانات المخصصة لذلك اختيار المتابعة

خطوات استبدال البطاقات القديمة المخصصة لـ معاش تكافل وكرامة بـكارت «ميزة»..

ويحاول عدد من مستفيدي معاش “تكافل وكرامة” خلال الأسابيع الأخيرة، استبدال فيزا المعاش بكارت ميزة كونه أسهل في الاستخدام ويمكن حامله من دفع فواتير الخدمات كالغاز والكهرباء.

وتيسيرًا على المواطنين، أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي عددً من الخطوات لاستبدال البطاقات القديمة المخصصة لـ معاش تكافل وكرامة بكارت «ميزة».

- أولًا على المستفيد لتأكد من أن محافظة حامل بطاقة المعاش من معاش تكافل وكرامة، تندرج ضمن المحافظات التي تم بها استخراج كروت «ميزة».

- على المستفيد من معاش تكافل وكرامة، التوجه إلى الوحدة الاجتماعية في المحافظة التابع لها بطاقة الرقم القومي وبطاقة معاش تكافل وكرامة.

_ وبعد ذلك يقدم المستفيد من معاش تكافل وكرامة، صورة من الرقم القومي الخاص به، والرقم السري، يتسلم كارت «ميزة».

- يتم تفعيل كارت «ميزة» من خلال ماكينات الصراف الآلي، المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.