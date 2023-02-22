الأربعاء 22 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

رابط استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي ومستندات التسجيل في المعاش

تكال وكرامة
تكال وكرامة

يبحث العديد من المواطنين عن رابط استعلام تكافل وكرامة حيث كثر البحث خلال الساعات الماضية عن رابط استعلام تكافل وكرامة، فى هذا السياق ترصد الدستور كل ما تريد معرفته عن كيفية الاستعلام تكافل وكرامة  خلال السطور المقبلة.

رابط استعلام تكافل وكرامة

ويمكنك الاستعلام عن تكافل وكرامة من خلال الموقع الرسمى لوزارة التضامن حيث يوفر لك هذا الاستعلام معرفة معاش تكافل وكرامة من خلال الرقم القومى الخاص بك. 

ويكنك الاستعلام عن رابط تكافل وكرامة من خلال الكتابة فى البحث على جوجل رابط تكافل وكرامة وسوف يظهر لك الرابط الأساسي المستخدم من المواطنين وهو كالتالى: من هنا

وتقدم وزارة التضامن العديد من الخدمات حيث تستمر الوزارة في استقبال الأشخاص ذوى الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة مباشرة المتقدمين للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من قبل مكتب التأهيل التابع لمحل الإقامة المكتوب في بطاقة الرقم القومي طبقا للشروط المنصوص عليها للمرحلة الأولى ويوجد أوراق مطلوبة للحصول على تكافل وكرامة.

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الأوراق المطلوبة للحصول على تكافل وكرامة

1_صور بطاقة الرقم القومى السارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

2_صور قسيمة الزواج أو الطلاق للسيدات.

3_صور شهادة الميلاد المميكنة لجميع أفراد الأسرة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.

4_صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

5_قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

6_كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية (في حالة المرض المزمن والإعاقة).

7_صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

8_صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

9_صورة إقرار الوصاية للأيتام.

10_صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

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وائل لطفي

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