رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر مارس 2023 وحقيقة تخفيضه

تصدر معاش تكافل وكرامة البحث والتريند عبر صفحات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، بعد انتشار شائعات حول تخفيض قيمة معاشات تكافل وكرامة لما تمر به البلاد من تبعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، ولطمأنة المستفيدين من هذا المعاش نقدم في السطور التالية حقيقة خفض قيمة مستحقات «تكافل وكرامة» بالإضافة إلى موعد صرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر مارس 2023 المتزامن مع شهر رمضان المبارك كونه يسهل على الأسر المستفيدة منه حياتهم وتحمل الأعباء.

تخفيض معاشات تكافل وكرامة شهر مارس 2023

وفي سياق ذاته، عرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الحقائق فيما يخص معاش تكافل وكرامة، في بيان له نشر له عبر منصات التواصل الاجتماعي ودحض ما تردد من أنباء، عن صدور قرار بتخفيض قيمة معاشات تكافل وكرامة، نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء.

لا صحة لتخفيض معاش تكافل وكرامة

وأكدت «التضامن» في بيان لها أن الشائعات عن قيمة معاشات «تكافل وكرامة» نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية ليست صحيحة وكلها أكاذيب منوهة أنه لم يتم إصدار أي قرار متعلق بهذا الشأن".

كما أكدت وزارة التضامن الاجتماعي على انتظام صرف معاشات تكافل وكرامة شهر مارس المقبل لجميع المستفيدين في كافة المحافظات بشكل طبيعي وبذات القيمة المقررة لها في كل الشهور دون أي تخفيض لقيمة معاش برنامج الدعم النقدي، عبر منافذ الصرف المختلفة للمستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة». التي تصرف فيها دوريًا.

الاستعلام على معاش تكافل وكرامة 2023

يمكن للمستفيدين من برنامج معاش «تكافل وكرامة» والدعم النقدي الاستعلام عن موعد صرف المعاش لشهر مارس 2023، من خلال بوابة وزارة التضامن الاجتماعي عن طريق اتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى موقع الوزارة الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من هنـــــــــــا.

- إدخال الرقم القومي للمستفيد من معاش تكافل وكرامة.

- اختيار برنامج تكافل وكرامة.

- كتابة الاسم الرباعي للمستفيد من المعاش

- تحديد الشهر الذي تريد الاستعلام "مارس".

- إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستفيد.

- اضغط على كلمة استعلام لتظهر جميع البيانات التي تود الاستعلام عنه.

عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة في 2023

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أنه تم زيادة عدد المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» منذ بدء صرفه وحتى 2023 ليبلغ عددها 5.2 مليون أسرة، 22 مليون مواطن، حيث يتم تمويل 4.6 مليون أسرة من موازنة الدولة، بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي يتحمل تكاليف 600 ألف أسرة بالتعاون مع جمعيات أهلية.