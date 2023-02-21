الثلاثاء 21 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لمن تخلف.. التضامن تواصل صرف تكافل وكرامة لشهر فبراير على مستوى المحافظات

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، صرف الدعم النقدي “تكافل وكرامة”، عبر ماكينات الصرف المنتشرة بأنحاء الجمهورية، وسط إجراءات احترازية من فيروس كورونا.

صرف تكافل وكرامة 

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن عدد المستفيدين من الدعم النقدي وصل لـ 5.2 مليون أسرة مكونة من 22 مليون شخص، ويتم تمويل 4,6 مليون أسرة من موازنة الدولة، والتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي يتحمل تكاليف 600 ألف أسرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الداعمة لأنشطة الدعم النقدي تحت مظلة برامج الحماية الاجتماعية. 

رابط الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة 2023 وكيفية الحصول على المعاش

التضامن: توفير فرص دخل بديل لمنتفعى مظلة «تكافل وكرامة»

رابط الاستعلام عن الأسماء الجديدة فى تكافل وكرامة 2023 بالرقم القومى

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المستندات المطلوبة للحصول على دعم تكافل وكرامة 

  • التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة:
  • صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.
  • صور قسيمة الزواج أو الطلاق.
  • صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.
  • صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.
  • قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.
  • كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية فى حالة المرض المزمن والإعاقة.
  • صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.
  • صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.
  • صورة اقرار الوصاية للأيتام.
  • صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب او الأم.

التمكين الاقتصادي

صرح الدكتور عاطف الشبراوى، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي ومدير برنامج فرصة، بأن البرنامج يعمل على تعزيز أنشطة التمكين الاقتصادي بهدف توفير فرص دخل بديل لمنتفعي مظلة "تكافل وكرامة"، لتمثل طوق نجاة وفرصة ثانية وباب أمل لكل الفئات المهمشة، والتي لم تستطع دخول سوق العمل سواء للحصول على وظيفة أو لتأسيس مشروع خاص بسبب عوامل مختلفة، وعلى رأسها عدم القدرة الاقتصادية وعدم امتلاك المهارات والمقومات وغياب الدعم الذي يتوافق مع ظروفها وظروف أسرها.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التحالف الوطني التمكين الاقتصادي الجمعيات الأهلية الحماية الاجتماعية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

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