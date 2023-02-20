رابط الاستعلام عن الأسماء الجديدة فى تكافل وكرامة 2023 بالرقم القومى

تصدر رابط الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2023 بالرقم القومي للمتقدمين للحصول على المعاش النقدي من وزارة التضامن الاجتماعي، خلال الأيام الجارية، على محركات البحث الإلكترونية، ما جعلنا نستعرض خطوات الاستعلام وشروط قبول طلبات التسجيل في معاش تكافل وكرامة وكيفية تقديم الشكاوى في حالة رفض الطلب.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023

ونستعرض لكم عبر موقع "الدستور" خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

تبدأ أولى خطوات الاستعلام من خلال تسجيل الدخول على رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط التالي من هنا.

وفي الخطوة الثانية يتم كتابة الرقم القومي الخاص بالمتقدم للحصول على الدعم النقدي.

وبعد ذلك يتم الضغط على أيقونة الاستعلام.

وفي الخطوة الأخيرة تظهر أمامك نتيجة الطلب المقدم فور الانتهاء من التحميل.

شروط التسجيل في برنامج تكافل وكرامة

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي شروط التسجيل في برنامج تكافل وكرامة للحصول على المعاش، من بينها:-

أن تكون حالة الأفراد المتقدمة للاستفادة من برنامج تكافل وكرامة تحت خط الفقر.

عدم الحصول على أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان اجتماعي شهرية.

عدم وجود الأبناء في مدارس خاصة تزيد المصروفات السنوية عن 2000 جنيه مصري للطفل الواحد.

عدم العمل في القطاع الخاص (بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها)

عدم العمل بالحكومة (بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها).

عدم التواجد أو العمل خارج البلاد وقت الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة.

استكمال كافة بيانات التقدم لبرنامج تكافل وكرامة بتفاصيل الاستمارة الدالة على الحالة الاجتماعية للأسرة.

عدم وجود ملكية عمل شخصي.

بوابة الاستعلام والشكاوى تكافل وكرامة 2023

وفعلت وزارة التضامن الاجتماعي بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة لجميع المستفدين والمتقدمين للحصول على الدعم النقدي من خلال اتباع الخطوات التالية:-

أولا:- تسجيل الدخول على الرابط التالي من هنا.

ثانيا:- الضغط يتم الضغط على خانة تسجيل شكوى.

ثالثا:- تسجيل البيانات المطلوبة، ومنها اختيار المحافظة، والإدارة الاجتماعية، ونوع الشكوى، وكتابة العنوان.

رابعا:- تفاصيل الشكوى في الخانة المخصصة لذلك.

خامسا:- الضغط على كلمة تسجيل.