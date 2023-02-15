اليوم.. بدء صرف الدعم النقدى «تكافل وكرامة» على مستوى الجمهورية

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأربعاء، صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، عبر ماكينات الصرف المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، وسط إجراءات احترازية من فيروس كورونا.

تطور موازنة الدعم النقدي 2014 - 2022 بالمليار جنيه

3.70 مليار 2014 - 2015 عدد الأسر 1.795.000

9.5 مليار 2015 - 2016 عدد الأسر 2.452.046

12.20 مليار 2016 - 2017 عدد الأسر 3.443.335

16.80 مليار 2017 - 2018 عدد الأسر 3.627.549

17.56 مليار 2018 - 2019 عدد الأسر 3.118.426

18.50 مليار 2019- 2020 عدد الأسر 3.628.218

19 مليار 2020 - 2021 عدد الأسر 3.800.000

22.5 مليار 2021 - 2022 عدد الأسر 4.100.000

28 مليار 2022 عدد الأسر 5.200.000 (تتحمل الدولة 25 مليار والمجتمع المدني 3 مليارات جنيه)

إجراءات الحصول على الدعم

أولًا: صور بطاقة الرقم القومى السارية، وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

ثانيًا: صور قسيمة الزواج أو الطلاق للسيدات.

ثالثًا: صور شهادة الميلاد المميكنة لجميع أفراد الأسرة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.

رابعًا: صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

خامسًا: قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

سادسًا: كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية (في حالة المرض المزمن والإعاقة).

سابعًا: صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

ثامنًا: صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

فرصة

وأعلن برنامج فرصة أحد برامج وزارة التضامن الاجتماعي، عن توفير التمويل اللازم لعدد من المشروعات متناهية الصغر لمستفيدى تكافل وكرامة بمحافظة الأقصر.