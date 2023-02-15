الأربعاء 15 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اليوم.. بدء صرف الدعم النقدى «تكافل وكرامة» على مستوى الجمهورية

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأربعاء، صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، عبر ماكينات الصرف المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، وسط إجراءات احترازية من فيروس كورونا.

تطور موازنة الدعم النقدي  2014 - 2022 بالمليار جنيه
3.70 مليار  2014 - 2015   عدد الأسر 1.795.000

9.5 مليار 2015 - 2016 عدد الأسر 2.452.046  

12.20 مليار 2016 - 2017 عدد الأسر 3.443.335

16.80 مليار 2017 - 2018 عدد الأسر 3.627.549  

17.56 مليار 2018 - 2019 عدد الأسر 3.118.426  

18.50 مليار 2019- 2020 عدد الأسر 3.628.218

19 مليار 2020 - 2021  عدد الأسر 3.800.000

22.5 مليار 2021  - 2022 عدد الأسر  4.100.000

28 مليار 2022 عدد الأسر 5.200.000  (تتحمل الدولة 25 مليار والمجتمع المدني 3 مليارات جنيه)

إجراءات الحصول على الدعم

أولًا: صور بطاقة الرقم القومى السارية، وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.
ثانيًا: صور قسيمة الزواج أو الطلاق للسيدات.
ثالثًا: صور شهادة الميلاد المميكنة لجميع أفراد الأسرة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.
رابعًا: صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.
خامسًا: قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.
سادسًا: كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية (في حالة المرض المزمن والإعاقة).
سابعًا: صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.
ثامنًا: صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

فرصة

وأعلن برنامج فرصة أحد برامج وزارة التضامن الاجتماعي، عن توفير التمويل اللازم لعدد من المشروعات متناهية الصغر لمستفيدى تكافل وكرامة بمحافظة الأقصر.

إجراءات احترازية الدعم النقدي الزواج أو الطلاق المشروعات متناهية الصغر بطاقة الرقم القومي بطاقة التموين المميكنة برنامج فرصة

رئيس التحرير

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

الأكثر قراءة

حالة الطقس اليوم الأربعاء 15-2-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

دعاء وأذكار الصباح اليوم الأربعاء 15-2-2023

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 15 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 15-2-2023

أسعار الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 15-2-2023

بى بى سى: ارتفاع تكاليف المعيشة فى بريطانيا يدفع المواطنين للبحث عن عمل حتى كبار السن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الفرح هو المهم

محمد رفعت

لبيك سورية!

جلال حمام

واشنطن تقضى على حلم أوروبا فى الاستقلال

صفوت البياضي

قصيدة مستحقة للشاعر التونسى أبوالقاسم الشابى

ماجد حبته

مصر فى قمة الحكومات

مدحت بشاى

مصر والسعودية.. وحديث الشعوب

منى رجب

مصر والسعودية: أخوة ودعم ومحبة وعلاقة متجذرة لن ينال منها أحد

جمال-أسعد

المصالح لا تسقط الأخوة

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

بينها أمريكا.. 5 دول غربية تدين القرارات الإسرائيلية لضم مستوطنات في الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية: تصعيد الاحتلال ضد الأسرى جزء من الحرب المفتوحة ضد شعبنا

الكويت تدين قرار إسرائيل شرعنة بؤر استيطانية جديدة فى الأراضى المحتلة