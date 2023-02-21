رابط الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة 2023 وكيفية الحصول على المعاش

تكافل وكرامة من أهم البرامج التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي لحماية الفقراء والأسر الأولى بالرعاية في ظل الارتفاع الشديد لأسعار السلع الغذائية مع بداية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2016، وعملت وزارة التضامن الاجتماعي على زيادة أعداد المستفيدين من تكافل وكرامة كل عام حتى وصل إلى 5.2 مليون أسرة، وتعرض الدستور في التقرير التالي الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة وكيفية الحصول على المعاش ما جعلنا نرصد رابط الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة 2023 بالرقم القومي.

الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي رابط الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة من خلال الموقع الرسمي للوزارة ويمكنك الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة باتباع الخطوات التالية:

اولا الدخول على الموقع الالكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي أو الضغط على الرابط التالي من هنا.

ثانيًا قم باختيار تبويب «استعلم عن نتيجتك».

ثالثا: ادخل رقم البطاقة الشخصية المكون من 14 رقمًا في الجزء المخصص لذلك ثم المتابعة.

واستفاد من برامج تكافل وكرامة ما يقرب من 5.2 مليون أسرة حتى الآن بتكلفة تتجاوز 25 مليار جنيه سنويا استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كيفية الحصول على معاش تكافل وكرامة

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي كيفية الحصول على معاش تكافل وكرامة من خلال بعض الخطوات وأولها التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة وهي صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر، صور قسيمة الزواج أو الطلاق، صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة، صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

بالإضافة إلى قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً، كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية فى حالة المرض المزمن والإعاقة، صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل، صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال، صورة إقرار الوصاية للأيتام، صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.