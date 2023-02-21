الثلاثاء 21 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حقيقة تخفيض معاش تكافل وكرامة مارس 2023 والمستندات المطلوبة للاشتراك

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن حقيقة تخفيض معاش تكافل وكرامة شهر مارس 2023 بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، بعد تداول أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي حول اتجاه وزارة التضامن الاجتماعي لتخفيضه.

حقيقة تخفيض معاش تكافل وكرامة شهر مارس 2023

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تداول من أنباء حول تخفيض معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2023 غير صحيح، ولا أساس له من الصحة.

وأكد أن وزارة التضامن الاجتماعي نفت صحة الأخبار المتداولة، مؤكدة أن قيمة معاشات ومستحقات برنامج تكافل وكرامة، سيتم صرفها عبر منافذ الصرف المختلفة للمستفيدين بدون أي تخفيضات.

وأوضحت الوزارة أن عدد مستفيدي برنامج تكافل وكرامة ارتفع إلى 5.2 مليون أسرة، بمجموع 22 مليون مواطن.

وأشارت إلى أنه يتم صرف المعاشات لـ4.6 مليون أسرة من موازنة الدولة، بينما يتحمل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية تكاليف 600 ألف أسرة 

ويبلغ قيمة التمويل النقدي نحو 28 مليار جنيه، بما يشمل 25 مليار جنيه من خزينة الدولة، و3 مليارات جنيه من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

رابط الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة 2023 وكيفية الحصول على المعاش

الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة بالرقم القومي لشهر فبراير

لأكثر من 5.2 أسرة.. بدء صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة»

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023

المستندات المطلوبة للاشتراك في دعم تكافل وكرامة 

في السياق ذاته، حددت وزارة التضامن الاجتماعي المستندات المطلوبة للاشتراك في دعم تكافل وكرامة وصرف المعاش النقدي، للراغبين في التسجيل، وذلك من خلال التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم وتقديم المستندات التالية:

  1. صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.
  2. صور قسيمة الزواج أو الطلاق.
  3. صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.
  4. صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.
  5. قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.
  6. كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية فى حالة المرض المزمن والإعاقة.
  7. صورة شهادة وفاة الزوج/ الزوجة للأرامل.
  8. صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.
  9. صورة اقرار الوصاية للأيتام.
  10. صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب او الأم.
معاش تكافل وكرامة تكافل وكرامة شهر مارس 2023 حقيقة تخفيض معاش تكافل وكرامة تكافل وكرامة دعم تكافل وكرامة التضامن الاجتماعي

مواد متعلقة

افتتاح معرض منتجات «الصم والبكم».. حصاد القوى العاملة في أسبوع

ضحايا زكى رستم: صفع ماجدة وأفقدها الوعى فى تصوير «أين عمرى»

تسليم 3526 وثيقة تأمين للعمالة غير المنتظمة بقطاع المقاولات فى القاهرة

المثقف الكاشف.. أحمد بهاء الدين يكتب عن قصة زواج الشيخ على يوسف وصفية السادات

الجريدة الرسمية تنشر لائحة النظام الأساسي لـ«مصر للغزل والنسيج»

التفاصيل كاملة.. مدبولي يستعرض محاور خطة التنمية المتكاملة للصعيد

لينك الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومى 2021 ومواعيد صرف المعاش

تعرف على أسماء المقبولين في تكافل وكرامة 2021

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

الأكثر قراءة

«المتحدة» تهدى الجمهور 16 مسلسلًا رمضانيًا لكبار نجوم الدراما

«السلع التموينية» تتعاقد على استيراد 50 ألف طن أرز أبيض

يبدأ الخميس.. التضامن تنهي استعداداتها لإطلاق معرض «ديارنا»

حقيقة تخفيض معاش تكافل وكرامة مارس 2023 والمستندات المطلوبة للاشتراك

أسيست صلاح.. نونيز يتقدم لليفربول فى شباك ريال مدريد

أسعار الذهب اليوم في بداية التعاملات المسائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

وقفة مع علاء الديب

حسين دعسة

روسيا تعلق مشاركتها فى معاهدة الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة.. خطورة وخطأ؟

ماجد حبته

أرض المصانع.. أرض المزارع

جلال حمام

أوكرانيا إلى أين؟.. سؤال مفتوح

محمد رفعت

الأمل فى الريف المصرى!

بسنت حسن

البوردرلاين

القس. رفعت فكرى

نصلى معًا!!

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد غرائبيات

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار لأعلى معدل منذ 2021.. ما موقف نتنياهو؟

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لوقف الإصلاحات القضائية خشية تأثيرها على حقوق الإنسان

منظمة التحرير الفلسطينية ترحب بإدانة مجلس الأمن للإجراءات الإسرائيلية