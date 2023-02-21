حقيقة تخفيض معاش تكافل وكرامة مارس 2023 والمستندات المطلوبة للاشتراك

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن حقيقة تخفيض معاش تكافل وكرامة شهر مارس 2023 بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، بعد تداول أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي حول اتجاه وزارة التضامن الاجتماعي لتخفيضه.

حقيقة تخفيض معاش تكافل وكرامة شهر مارس 2023

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تداول من أنباء حول تخفيض معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2023 غير صحيح، ولا أساس له من الصحة.

وأكد أن وزارة التضامن الاجتماعي نفت صحة الأخبار المتداولة، مؤكدة أن قيمة معاشات ومستحقات برنامج تكافل وكرامة، سيتم صرفها عبر منافذ الصرف المختلفة للمستفيدين بدون أي تخفيضات.

وأوضحت الوزارة أن عدد مستفيدي برنامج تكافل وكرامة ارتفع إلى 5.2 مليون أسرة، بمجموع 22 مليون مواطن.

وأشارت إلى أنه يتم صرف المعاشات لـ4.6 مليون أسرة من موازنة الدولة، بينما يتحمل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية تكاليف 600 ألف أسرة

ويبلغ قيمة التمويل النقدي نحو 28 مليار جنيه، بما يشمل 25 مليار جنيه من خزينة الدولة، و3 مليارات جنيه من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

المستندات المطلوبة للاشتراك في دعم تكافل وكرامة

في السياق ذاته، حددت وزارة التضامن الاجتماعي المستندات المطلوبة للاشتراك في دعم تكافل وكرامة وصرف المعاش النقدي، للراغبين في التسجيل، وذلك من خلال التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم وتقديم المستندات التالية: