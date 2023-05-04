الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي لمستفيدي الدعم

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

ينال البحث عن رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي اهتمام الكثير من المستفيدين أو من تقدموا بالفعل للحصول على معاش تكافل وكرامة. 

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 

في التقرير التالي نعرض لكم رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل بالرقم القومي وآخر تطورات المستفيدين من معاش تكافل وكرامة.

يمكن الاستعلام أو تقديم شكوى عن معاش تكافل وكرامة من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي هنا.

إدخال الرقم القومي لصاحب كارت تكافل أو كرامة 
الضغط على استعلام أو تسجيل شكوى 

تكافل أو كرامة لحياة كريمة آمنة

جاء برنامج الدعم المشروع تكافل أو كرامة ليخدم ويفيد الأسرة والطفل والمرأة والأشخاص ذوى الإعاقة، كذلك المسنين والشباب، بشرط أن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر بناء على المعادلة الإحصائية المقررة، أو عدم التحصل على أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان اجتماعي شهرية. 

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي لعام 2023

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة.. إليك التفاصيل

التقديم للحصول على معاش تكافل أو كرامة 

• التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة:

• صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

• صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

• صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه.

• صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

• قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.

• كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية فى حالة المرض المزمن والإعاقة.

• صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

• صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

• صورة إقرار الوصاية للأيتام.

• صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

قيمة  معاش تكافل وكرامة  

قيمة معاش تكافل وكرامة للأسر المستفيدة 625 جنيها.

قيمة معاش تكافل وكرامة للمسنين والأشخاص من ذوي الإعاقة 562.5 جنيه.

قيمة معاش تكافل وكرامة للأيتام 437.5 جنيه.

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استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023

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بعد زيادته 25%.. إجراءات الاستعلام عن تكافل وكرامة

 

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