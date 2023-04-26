الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بعد زيادته 25%.. إجراءات الاستعلام عن تكافل وكرامة

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي، صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة، عبر منافذ الصرف المنتشرة على مستوى الجمهورية، بعد زيادته لـ ٢٥% وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبلغ عدد المستفيدين من الدعم النقدي ٥٫٢ مليون بواقع ٢٠ مليون فرد، ما بين ٦٢٪ مستفيد من «تكافل»، و٣٨٪ مستفيد من «كرامة».

 إجراءات الاستعلام عن تكافل وكرامة

وشهدت المخصصات المالية لبرنامج تكافل وكرامة طفرة ونقلة كبيرة خلال الثماني سنوات الأخيرة، حيث تضاعفت أكثر من ثلاث مرات لترتفع الموازنة لتلك البرامج من 6.6 مليار جنيه في موازنة عام 2014- 2015، إلى 25 مليار جنيه في العام المالي 2022- 2023.

ويمكن الاستعلام عن تكافل وكرامة من خلال الرابط التالي: (من هنا).

وأكدت الوزارة أن حوالي  ٦٨٪ من برامج الحماية الاجتماعية موجهه للمناطق الريفية، بسبب ارتفاع نسبة الفقر، حيث تحصل ٧٤٪ من النساء على الدعم، كما أن ٤٥٪ من المستفيدين يصل أعمارهم أقل من ٢٤ عامًا، ويمثل الأقل من ١٨ عامًا ٣٦٪ من المستفيدين.

شروط الدعم

ولفتت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى وجود شروط للحصول على الدعم  لاسيما الشروط المرتبطة بالصحة والتعليم والصحة الإنجابية للأمهات، ومن هذه الشروط:

حضور الأبناء بنسبة 80% من أيام الدراسة.

متابعة الأم وزيارتها مع أطفالها للوحدة الصحية 4 مرات سنويًا فى إطار سياسات الحد من الزيادة السكانية.

 وضع شرط عدم الزواج المبكر للفتيات أقل من 18 عامًا.
 

كيفية الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة بالرقم القومي وقيمة زيادة المعاش الجديدة

إجراءات الحصول على الدعم

- صور بطاقة الرقم القومي.
-صور قسيمة الزواج أو الطلاق.
-صور من شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة.
-صورة بطاقة التموين مميكنة.
-قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.
-كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية.

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