الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كيفية الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة بالرقم القومي وقيمة زيادة المعاش الجديدة

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

مع قرب انتهاء شهر أبريل شغل بال المستفيدين من معاش تكافل وكرامة معرفة كيفية الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة بالرقم القومي، حيث أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، خاصية الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة 2023، سواء كان من خلال الخط الساخن للبرنامج أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي.

كيفية الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة بالرقم القومي

ويستطيع الراغبون في الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة بالدخول من خلال الرابط الذي قد حددته وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

وتنشر "الدستور" كيفية الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة من خلال الرقم القومي وهي كالتالي.

ويجب أن يقوم الشخص المستفيد من معاش تكافل وكرامة بالقيام بالاتصال بالخط الساخن وهو 19680، وأيضا اتباع جميع الخطوات طبق إرشادات موظف خدمة العملاء بالبنك لتفعيل فيزا تكافل وكرامة.

وفي حال عدم معرفة الشخص المستفيد كيفية تفعيل الكارت، ويذهب إلى وحدات الشؤون الاجتماعية القريبة وتكون من محل سكنه من أجل تفعيل فيزا تكافل وكرامة، ويقوم الشخص الموظف بالإدارة الاجتماعية بالتفعيل للباركود المتواجد على الفيزا للمستفيد عبر الدعم الفني، لكي يتم تنشيط فيزا تكافل وكرامة، وسيبدأ المستفيد في السحب بعدها.

زيادة معاش تكافل وكرامة

ويذكر أنه قد تم زيادة معاش تكافل وكرامة من مبلغ 350 جنيهًا إلى قيمة 437.5 جنيه، ومن مبلغ 500 جنيه، لقيمة 625 جنيهًا، ومن 450 جنيهًا إلى مبلغ 562.5 جنيه، ومن قيمة 450 جنيهًا إلى مبلغ 562.5 جنيه شهريًا.

هذا وقد أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، خاصية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2023، سواء كان من خلال الخط الساخن للبرنامج أو كان من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي.

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في "تكافل وكرامة" بالرقم القومي للمرأة المتزوجة

رابط مفتوح.. بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة 2023

طرق الاستعلام عن تكافل وكرامة 2023

من خلال الخط الساخن للبرنامج وتكون على رقم "19680"
أو تكون من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي المصرية من هنا وعند الدخول قم باختيار الخطوات التالية:-

  1. اختيار برنامج تكافل وكرامة.
  2. ثم قم بادخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك ثم الضغط على استعلام.
  3. وسيظهر للمستعلم "نوع بطاقة الدعم النقدي للمستفيد سواء تكافل أو كرامة، كما سيظهر حالة بطاقة الدعم سواء سارية، أو متجمدة، أو إيقاف".
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