رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة.. إليك التفاصيل

تكافل وكرامة واحدة من أهم الأدوات التي اعتمدت عليها الدولة في تخفيف ضغط التبعات الاقتصادية لتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي على المواطنين وخاصة من الأسر الأولى بالرعاية.

ودشنت الحكومة برنامج تكافل وكرامة في عام 2016 واستمر توسيع قاعدة المستفيدين منه حتى الآن مع ارتفاع معدلات التضخم وتأثيرها على الأسعار، ويستطيع المستفيدين الجدد من البرنامج الاستعلام عن الأسماء الجدد من خلال رابط خصصت وزارة التضامن الاجتماعي لذلمك ، وتعرضه الدستور في التقرير التالي.

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023

يستطيع المستفيدون الجدد من برنامج تكافل وكرامة الاستعلام عن قبولهم من خلال زيادة الرابط الذي خصصته وزارة التضامن الاجتماعي لذلك، أو الضغط على الرابط التالي https://tk.moss.gov.eg/ ، ثم قم بإدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة للاستعلام، اضغط على أيقونة استعلام، بعد ظهور النتيجة تظهر أمامك البيانات الآتية .. نوع بطاقة الدعم النقدي، حالة بطاقة تكافل وكرامة «سارية، أو متجمدة، أو إيقاف»، يمكن للأسماء الجديدة في تكافل وكرامة معرفة نوع البطاقة والرصيد فور الاستعلام، وتستطيع من خلال الاستعلام معرفة سبب الرفض من البرنامج أيضًا.

ويستطيع المستفيدون الجدد تقديم شكاوى تكافل وكرامة أيضًا من خلال نفس الرابط السابق وبدلًا من الضغط على زر الاستعلام قم بالضغط على زر شكاوى.

معايير القبول في معاش تكافل وكرامة

حدد ت وزارة التضامن الاجتماعي معايير القبول في برنامج تكافل وكرامة، وهى إستيفاء كافة بيانات التقدم للبرنامج بتفاصيل الإستمارة الدالة علي الحالة الإجتماعية للأسرة ، أن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر بناء على المعادلة الإحصائية المقررة ، عدم التحصل علي أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان إجتماعي شهرية.

ولاستمرار الحصول على معاش تكافل وكرامة لابد من التزام أبناء الأسر المستفيدة من "تكافل" بالتعليم بنسبة حضور لا تقل عن 80% شهريا، حضور الأم لثلاث جلسات توعية صحية بحد أدني لمتابعة برامج الصحة الأولية والنمو ومتابعة الحمل وإعطاء الأطفال كل جرعات برامج التطعيمات علي مدار كافة المراحل العمرية حتي 6 سنوات.

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