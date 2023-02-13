الإثنين 13 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

مصر

10 مستندات للاشتراك.. رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومى فبراير 2023

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023، والمستندات المطلوبة للاشتراك في معاش برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" للراغبين في التقديم، بعد تزايد معدلات البحث من قبل المواطنين خلال الفترة الماضية، وفقًا لما أظهرته مؤشرات محركات البحث في مصر.

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023

ويستعرض لكم "الدستور" رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي والخطوات الواجب اتباعها لسهولة الاستعلام عبر السطور التالية:

  • أولًا: تسجيل الدخول على رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط التالي https://nosi.gov.eg/.
  • ثانيًا: إدخال الرقم القومي الخاص بالمتقدم للحصول على الدعم النقدي.
  • ثالثُا: الضغط على أيقونة الاستعلام.
  • رابعًا: تظهر أمامك نتيجة الطلب المقدم فور الانتهاء من التحميل.

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المستندات المطلوبة للاشتراك في معاش تكافل وكرامة

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي المستندات المطلوبة للاشتراك في معاش تكافل وكرامة للدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية، لتقديمها لمكاتب الإدارة الاجتماعية التابعة لها في جميع المحافظات، وهي:

  • أولًا: صور بطاقة الرقم القومى السارية، وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.
  • ثانيًا: صور قسيمة الزواج أو الطلاق للسيدات.
  • ثالثًا: صور شهادة الميلاد المميكنة لجميع أفراد الأسرة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه.
  • رابعًا: صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.
  • خامسًا: قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.
  • سادسًا: كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية (في حالة المرض المزمن والإعاقة).
  • سابعًا: صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.
  • ثامنًا: صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.
  • تاسعًا: صورة إقرار الوصاية للأيتام.
  • عاشرًا: صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

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