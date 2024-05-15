قبل المرافعة.. وفاة محامٍ بالسكتة القلبية داخل قاعة محكمة بنها

توفي منذ قليل، محامٍ شاب بسكتة قلبية، أثناء تواجده داخل محكمة بنها في محافظة القليوبية، لحضور إحدى الجلسات وتم نقله إلى مستشفى بنها الجامعى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من قائد حراسات تأمين مجمع محاكم بنها يفيد بسقوط محامٍ شاب مغشيًا عليه داخل قاعة المحكمة وتم نقله إلى مستشفى بنها الجامعى لاتخاذ اللازم.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من التحريات الأولية سقوط المحامي محمود مجدي، على الأرض فجأة ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل أن يتمكن المسعفون من التعامل معه.

ودلت التحريات على أنه أثناء تواجد المحامى المتوفى داخل محكمة بنها لمتابعة إحدى جلسات القضايا المنظورة أمام المحكمة أصيب بسكتة قلبية وسقط على الأرض وتم نقله إلى مستشفى بنها الجامعي ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى، كما أكدت التحريات أنه متزوج ولديه 3 أطفال صغار ومقيم قرية المريج مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.