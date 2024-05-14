وكيل "تعليم القليوبية" تتابع سير امتحانات النقل بمدارس كفر شكر

تابعت الدكتورة سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية إنتظام سير امتحانات النقل بعدد من مدارس إدارة كفر شكر التعليمية تنفيذا لتعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية

وشملت الجولة متابعة أداء طلاب مدرسة ٢٥ يناير الرسمية لغات، مدرسة كفر شكر الإبتدائية الجديدة للإطمئنان على سلامة الورقة الإمتحانية وخلوها من الأخطاء الإملائية وحسن إنتظام سير الامتحانات كما تأكدت من مطابقة الأسئلة وفقًا لمواصفات الورقة الامتحانية وأنها شاملة فقرات المنهج مشددة على عدم إصطحاب الهاتف المحمول للطلبة والملاحظين داخل اللجان.

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية علي نظافة المدارس أثناء الامتحانات وتذليل أى عقبات أمام التلاميذ وتوفير الجو الآمن والهدوء داخل وخارج اللجان الامتحانية والإلتزام بكافة التعليمات والقوانين المنظمة للامتحانات مؤكدة إلى ضرورة الإنتهاء من التصحيح أول بأول ورصد الدرجات أول بأول.

ووجهت سماح جميع مديرى المدارس إلى تحقيق الانضباط داخل جميع اللجان والتأكيد على إضاءة الفصول وتهويتها، وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الإمتحانات بصورة جيدة مع الحزم الشديد وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب والإلتزام بكافة الضوابط الإمتحانية.

الالتزام بالقرارات

كما اجتمعت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية مع مديرى الإدارات التعليمية وجميع قيادات المديرية؛ لمناقشة أهمية دور الأمن بالمدارس وضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية والمنشورات الأمنية الواردة من الوزارة وكذلك متابعة خطط الامتحانات التي تتم على مستوى المحافظة.

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية على ضرورة الالتزام بضوابط سير الامتحانات وتحقيق كافة وسائل الانتظام والهدوء لأداء لأبنائنا الطلاب لامتحاناتهم بسهولة ويسر

وشددت سماح على تنفيذ كافة التوجيهات الخاصة بإنتظام دخول وخروج الطلاب، وكذا منع دخول أي أجهزة هواتف محمولة وأي أجهزة إليكترونية، مع إستمرار رفع درجة الاستعداد القصوي بالمديرية والادارات التعليمية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، خاصة أن امتحانات النقل والشهادة الإعدادية التي تنطلق خلال الأيام القادمة سيعقبها امتحانات الدبلومات الفنية والشهادة الثانوية العامة.