الإثنين 13 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يتابع أعمال رصف الطرق بالقناطر الخيرية

أعمال رصف الطرق
أعمال رصف الطرق بالقناطر الخيرية

تابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال الرصف التى تتم بمدينة القناطر الخيرية حيث قام بجولة وتابع أعمال تطوير ورصف طريق كورنيش القناطر الخيرية حيث تم أعمال تكسير وإزالة الجزيرة الوسطى بطول حوالي 650 متر.

كما تابع المحافظ تجهيز الجزيرة الوسطى لوضع قواعد أعمدة الإنارة، بالاضافة إلى أنه تم استكمال تجهيز الشدة الخشبية الأولي بالجانب الأيمن من عند الشعار تمهيدا لصب سلاح البلدوره للأرصفة الجانبية، وتوريد رمل للأرصفة الجانبية بالكورنيش تمهيدا لتركيب بلاط الإنترلوك وجارى أعمال تركيب البلدوره المتوسطة للأرصفة الجانبية بالكورنيش.

ووجه المحافظ بدفع الاعمال والانتهاء من رصف الشوارع الرئيسية والالتزام بالمقاييس والمعايير المتفق عليها وتكثيف الاعمال بالورديات المسائية للعمل علي تسيير الحركة المرورية.

ولفت إلى أن خطة الرصف لمدينة القناطر الخيرية والتي تبلغ 20.5 مليون جنيه عن العام المالى 2023 / 2024 بإجمالي  اطوال  3075  متر طولي وذلك بشارع المهندسين بمنطقة التقسيم السياحى بالقناطر الخيرية مؤكدا أنه تم الانتهاء من اعمال الطبقة السطحية بمنطقة المهندسين، والانتهاء من منطقة عمارات بنك الاسكان امامها وخلفها وشارع برج الفرسان  وطريق كورنيش القناطر الخيريه وشارع عزمي أمام حلقة السمك حتى الرصيف القديم بطول 150م وعرض 10.

كما قام اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بجولة ميدانية تفقدية شملت المرور علي المركز التكنولوجى لمدينة القناطر الخيرية لمتابعة سير العمل به بعد فتح باب التصالح لبعض مخالفات البناء.

واستمع إلى مطالب المواطنين بالمركز التكنولوجى موجها بتكثيف حملات التوعية بأهمية التصالح في مخالفات البناء، وتسهيل الإجراءات للمواطنين الراغبين في التصالح واطلع المحافظ على الخدمات التي يقدمها للمواطنين موجها بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء.

وتأتي هذه الجولة الميدانية للمحافظ في إطار اهتمامه بمتابعة سير العمل في مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من تقديم أفضل الخدمات لهم بأعلى جودة.

محافظ القليوبية كورنيش النيل القناطر الخيرية أعمال الرصف جولة تفقدية

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