الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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مصرع طفلة وإصابة شخصين فى حادث تصادم سيارة مع توك توك بالقليوبية

حادث تصادم سيارة
حادث تصادم سيارة مع توك توك

لقيت طفلة مصرعها وأصيب شخصين فى حادث تصادم سيارة ميكروباص مع توك توك أمام مزلقان قطار مدينة القناطر الخيرية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قليوب التخصصى للعلاج، واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع توك توك أمام مزلقان منطقة شركس بمدينة القناطر الخيرية وقوع حالة وفاة ومصابين وتعطل حركة المرور.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بإشراف العميد محمد البطوطى مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية وبالمعاينة تبين مصرع مريم. ع. س 12 سنة مقيمة أبو الغيط بدائرة مركز القناطر الخيرية، إصابة محمد. أ. ف 26 سنة مقيم بقرية أبو الغيط، فاطمة. ع. س 23 سنة مقيمة قرية أبو الغيط وتم نقلهم إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وتم رفع تلفيات الحادث على جانبى الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المواطنين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حادث تصادم مصرع طفلة امن القليوبية مزلقان قطار القناطر الخيرية

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