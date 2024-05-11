النيابة تأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهم بالشروع في قتل شاب بكفر شكر

أمرت النيابة العامة بمحافظة القليوبية باستعجال ضبط وإحضار المتهم محمد، ا، ز المقيم بشارع جمال عبد الناصر بمدينة كفر شكر وعرضه على النيابة العامة فور التمكن من ضبطه وذلك لقيامه بمساعدة المتهم ياسر. م. ج المقيم بكفر شكر وآخرين بطعن شاب طعنة نافذة فى القفص الصدرى اخترقت الفص السفلى للرئة اليسرى وأحدثت تهتك شديد فى الرئة وأدى إلى جرح شديد فى الشريان الرئوى وكادت أن تودى بحياته وفر المتهم هاربا وتم نقل المصاب إلى مستشفى كفر شكر التخصصى فى حالة خطيرة واستدعاء متخصصين فى جراحة القلب والصدر بمستشفيات جامعة بنها للعلاج والتدخل الجراحى العاجل لإنقاذ حياة المصاب.

وتكثف أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية من جهودها المضنية فى سرعة القبض على المتهمين الهاربين بعد واقعة الشروع فى قتل شاب فى العقد الثانى من عمره بطعنة نافذة فى القفص الصدري والقلب أثناء سيره بالطريق العام بمدينة كفر شكر وتم نقله إلى مستشفى كفر شكر التخصصى فى حالة خطيرة للتدخل الجراحى العاجل لإنقاذ حياته من قبل فريق طبى متخصص تم إستدعائه من جامعة بنها ومازال تحت الرعاية والمتابعة الطبية.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد نديم مأمور مركز شرطة كفر شكر ورود إشارة من مستشفى كفر شكر التخصصى بوصول شاب فى حالة خطيرة وغير مستقرة من العقد الثانى من عمره يدعى محمد، ا، ع مقيم بقرية ميت الدريح بمدينة كفر شكر مصاب بجرح طعنى نافذ بالقفص الصدرى إخترق الفص السفلى للرئة اليسرى وأحدث تهتك بالرئة وأدى إلى جرح شديد فى الشريان الرئوى وتجمع دموى شديد.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين وجود الشاب مصاب داخل المستشفى يعانى من نزيف شديد فى الصدر وتجمعات دموية إثر الطعنة النافذة بسلاح أبيض اخترقت القفص الصدرى وأحدثت تهتكا بالرئة وتحرك القلب من مكانه جهة اليمنى من الصدر طبقا لتشخيص الأطباء المتخصصين والأشعة ويخضع للملاحظة المستمرة داخل الرعاية المركزة حفاظا على حياته وجارى البحث عن الجناة من قبل ضباط البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية فى كافة المناطق لسرعة ضبطهم وتقديمهم للمحاكمة العادلة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.