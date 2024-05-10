الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

توريد 68597 طن قمح من المزارعين في القليوبية

جانب من توريد القمح
جانب من توريد القمح من المزارعين

أعلنت محافظة القليوبية، انتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع وشون وبناكر القليوبية، وذلك منذ بداية انطلاق بدء موسم الحصاد الزراعي للقمح بنطاق المحافظة.

وأكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه بلغ إجمالي ما جرى توريده حتى الآن بلغ 68597 طنا و265 كجم من القمح للصوامع والشون.

متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية التوريد

وأضاف محافظ القليوبية، أن هناك متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين، وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المستهدف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

عملية التوريد تعد بمثابة مهمة قومية ولن يسمح بأي تهاون أو تقصير فيهات

وأشار إلى أن عملية التوريد تعد بمثابة مهمة قومية، ولن يسمح بأي تهاون أو تقصير في عملية التوريد، مطالبًا جموع المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة حفاظًا على الصالح العام، مجددًا التأكيد بأن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بعملية توريد القمح وأنها لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.

إجمالي ما تم حصاده حتى الآن على مستوى المحافظة بلغ  25122 فدان قمح

وأوضح محافظ القليوبية، أنه بلغ إجمالي ما تم حصاده حتى الآن على مستوى المحافظة 25122 فدان قمح، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على اتباع آليات ومراحل توريد القمح بالصومعة بداية من استقبال السيارات والحمولات وأخذ عينة من قبل اللجنة المُشكلة للوقوف على درجة نقاوة وجودة المحصول ومن ثم ميزان البسكول، وصولًا إلى منطقة النقرة لتفريغ الحمولة.

محافظة القليوبية توريد القمح موسم الحصاد محصول القمح عبدالحميد الهجان

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