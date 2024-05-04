السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جامعة الزقازيق.. كيف تفاعل رواد السوشيال ميديا مع واقعة طعن طالبة الطب؟

مستشفيات جامعة الزقازيق
مستشفيات جامعة الزقازيق - آرشيفية

كان مشهد ساحة مستشفى جامعة الزقازيق الأربعاء الماضي مروعًا، حيث شهدت مواجهة عنيفة بين طالب وزميلته، انتهت بإصابة الفتاة بجروح سطحية في البطن واليد بسلاح أبيض على يد زميلها المُصر على ارتباطها به رغمًا عن إرادتها.

ووفقًا للشهود، حاول الطالب المُعتدي مرارًا التقرب من زميلته، لكنها رفضت بشكل قاطع، ما دفعه إلى الانفجار غضبًا واللجوء إلى العنف لتحقيق رغبته، وقد تدخل أمن المستشفى على الفور وتمكنوا من إنقاذ الضحية، التي نُقلت إلى العناية المركزة في حالة مستقرة.

وقررت النيابة العامة بقسم شرطة ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية، الخميس، حبس الطالب لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر ما قام به من تعد مسلح على زميلته، كما انتقل فريق من النيابة العامة إلى مستشفيات جامعة الزقازيق؛ للاستماع لأقوال المجنى عليها ضحية زميلها، والتي تتلقى العلاج من جروحها.

جريمة كلية الطب ليست الأولى

هذه الواقعة المأساوية، أعادت إلى الأذهان قضية طالبة المنصورة نيرة أشرف، التي حدثت في يونيو 2022، حيث قام محمد عادل، زميلها في الجامعة، بقتلها أمام بوابة جامعة المنصورة بسبب رفضها الارتباط به، وتم تنفيذ حكم الإعدام بحق المتهم بعد تأييده من محكمة النقض.

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نيرة أشرف ومحمد عادل

واقعة أخرى، وقعت في 8 أغسطس 2022، وهي قضية سلمى بهجت، طالبة الإعلام أو “فتاة الزقازيق”، حيث اتصل بها زميلها إسلام محمد بعد آخر يوم من الامتحانات، وذكّرها بما حدث لفتاة المنصورة وهددها بنفس المصير، إلا أنها لم تستجب له، ورغم خوفها من تهديده رفضت الاستمرار في العلاقة معه، فما كان منه إلا أن خدع صديقتها حتى علم منها موعد ترددها على الجريدة التي كانت تتدرب بها، فانتظرها بجوار العقار ثم وجه لها في ذاك اليوم 31 طعنة متفرقة بجميع أنحاء الجسد، وتم الحكم عليه أيضًا بالإعدام شنقًا.

عم سلمى بهجت فتاة الشرقية بعد الحكم بإعدام قاتلها: حقها رجع.. والعزاء بعد التنفيذ
سلمى بهجت وإسلام محمد

وأيضًا في أكتوبر الماضي، وقعت جريمة أخرى على نفس الشاكلة في قرية الحلوات بمحافظة الشرقية، حيث قتل الطالب أحمد السيد، 17 عامًا، زميلته الطالبة رنا عماد، 16 عاما، حيث قام باستدراج الضحية إلى منزله بحجة أن والدته تريد التحدث معها، وعندما دخلت المنزل، حاول المتهم الاعتداء عليها جنسيا لكنها قاومته، فقام بخنقها وطعنها 12 طعنة إلى أن لفظت أنفاسها الأخيرة، وبعد ارتكابه الجريمة، قام المتهم بإخفاء جثة زميلته خلف منزل أسرته، وبعد التحقيقات السريعة تم ضبط المتهم وإيداعه دار رعاية الأحداث. 

تفاصيل جديدة في واقعة الطالبة رنا ضحية زميلها في الشرقية
رنا عماد

استخدام أدوات تحليل البيانات 

وقامت "الدستور" باستخدام عدد من أدوات تحليل البيانات، للوصول إلى مدى انتشار هاشتاج #جامعة_الزقازيق، الذي تم تدشينه بين رواد التواصل الاجتماعي، بعد حادثة طعن طالب الطب لزميلته بجامعة الزقازيق.

48% أعادوا النشر عبر Tweet Blinder

باستخدام أداة "Tweet blinder"، حظي إعادة النشر النسبة الأكبر خلال الخميس، والتفاعل مع الهاشتاج، وذلك بنسبة 47.54%، يليها التغريدات بالصور واللينكات بنسبة 36.07%، وفي المرتبة الأخيرة التغريدات المكتوبة بنسبة 16.39%.

التفاعلات عبر Tweet blinder

Google Trend.. ذروة البحث في التاسعة والنصف صباحًا

وباستخدام أداة "Google Trend"، وصلت ذروة البحث في التاسعة والنصف صباحًا، بموجب 100 عملية بحث في الدقيقة.

ذروة البحث عبر Google Trend

"الشرقية" الأكثر بحثًا عن الجريمة

وكانت أكثر المحافظات بحثًا عن الهاشتاج هي محافظة الشرقية بموجب 100 عملية بحث في الدقيقة، تليها محافظة الدقهلية بموجب 8 عملية بحث في الدقيقة، ثم محافظة الغربية بموجب 7 عملية بحث في الدقيقة، ومحافظة المنوفية بموجب 7 عملية بحث في الدقيقة، وفي المرتبة الأخيرة جاءت محافظة القليوبية بموجب 5 عمليات بحث في الدقيقة.

"الشرقية" الأعلى بحثًا

 

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