“الجيزاوى” يُتابع تطورات الحالة الصحية للمرضى الفلسطينيين بمستشفى جامعة بنها

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها اليوم الجمعة، جولة تفقدية مفاجئة بالمستشفيات الجامعية يرافقه الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية وعدد من قيادات المستشفى الجامعى.

واطمأن "الجيزاوى" خلال جولته التي شملت أقسام "الاستقبال والطوارئ وقسم الأطفال وحدة السموم ومعامل التحاليل الطبية وبنك الدم"، على سير العمل والخدمة الصحية المقدمة للمرضى بالمستشفى، كما شملت الجولة الاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج داخل المستشفى الجامعى.

واستطلع رئيس الجامعة رأي بعض المواطنين ومرافقيهم في جودة الخدمة الطبية التي يقدمها المستشفى، مؤكدًا أن المستشفى الجامعى حريص على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى.

وأشاد "الجيزاوى" خلال جولته، بما شاهده من انتظام العمل، موجهًا الشكر للأطقم الطبية والتمريض والعاملين وكل القائمين على تقديم الرعاية الصحية بمستشفيات بنها الجامعية في القيام بواجبهم تجاه المرضى.