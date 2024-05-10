جامعة بنها تطلق مشروع التحول الرقمى بمكاتب رعاية الشباب

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، إطلاق نظام الأنشطة الطلابية بالجامعة لميكنة عمل مكاتب رعاية الشباب بكليات ووحدات جامعة بنها المختلفة، وذلك في إطار خطة الجامعة في التحول الرقمي والحوكمة الذكية.

وأضاف "الجيزاوي" أنه يمكن للجهات المنفذة للأنشطة من إدخال الخطة الخاصة بالأنشطة الطلابية، حيث يمكن للمسئولين فى الكليات والملاعب ومركز رعاية الموهوبين ومقر جامعة بنها فى العبور والمدن الجامعية وغيرها من الجهات، إضافة الأنشطة وتعديلها ومتابعتها وحذفها، وكذلك المشرفون يمكنهم الدخول على النظام وإدخال الأنشطة وتعديلها ومتابعتها على مستوى الجامعة.

من جانبه، أشار الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أنه يمكن من خلال النظام إصدار التقارير اللازمة إلكترونيًا، لمتابعة الأنشطة بالجامعة.

وأوضح "سمير" أن النظام يمكن من خلاله إنشاء الجهات الراعية للأنشطة، ومتابعتها من قبل الإدارة المركزية، وكذلك التخطيط للأنشطة المختلفة والتحكم بها، كما تمكن المشرفين على الأنشطة من متابعة الكليات وفقًا لصلاحياتهم.

من جانبه قدم الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس الجامعة، الشكر لفريق العمل بقيادة الدكتور شادي المشد، المدير التنفيذي للمعلومات، والمهندس صابر سعيد والمهندسة فاطمة محمود وهشام جلال، مهندسي التطوير بقطاع تكنولوجيا المعلومات بالجامعة، على الجهود المبذولة في تطوير التطبيق.