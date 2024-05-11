محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان موسم حصاد القمح بكلية الزراعة

افتتح اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، موسم حصاد القمح والوحدات الإنتاجية بكلية الزراعة بمشتهر.

وبدأت الجولة بتفقد الصوب الخاصة بنباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية والمفرخ السمكي، بالإضافة إلى تفقد المزارع السمكية المكثفة والمفتوحة ومزارع الإنتاج الحيواني والداجني.

كما شملت الجولة افتتاح موسم حصاد القمح بمزارع الكلية، واستمع محافظ القليوبية ورئيس الجامعة إلى شرح تفصيلي من عميد الكلية حول موسم حصاد القمح في مزارع الكلية حيث بلغت المساحة المزروعة بالقمح حوالى 60 فدانًا.

وأشاد محافظ القليوبية بالتعاون المثمر مع جامعة بنها في مختلف المجالات والقطاعات التي تهدف إلى خدمة أهالي المحافظة، مؤكدًا اهتمام المحافظة بموسم حصاد القمح، موضحًا أن إجمالي ما تم توريده حتى الآن بلغ 70438 طنًا و445 كيلو، مُشيرًا إلى أن هناك متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع؛ للاطمئنان على انتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين، وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المُستهدف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

ولفت إلى أن عملية التوريد تُعد بمثابة مهمة قومية، مؤكدًا أنه لن يُسمح بأي تهاون أو تقصير في عملية التوريد، مُطالبًا جموع المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة حفاظًا على الصالح العام، مجددًا التأكيد على أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بعملية توريد الأقماح، وأنها لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي حرص الجامعة على أن تؤدي دورها الخدمي والمجتمعي ودعم خطة الدولة فى توفير السلع الاستراتيجية والمساهمة في توفير الأمن الغذائي، بالإضافة إلى ربط البحث العلمي بالاحتياجات الفعلية للمجتمع وحل مشاكل الصناعة والزراعة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه تمت زراعة 60 فدانًا من محصول القمح هذا العام، وذلك من خلال الاعتماد على تقاوي منتخبة وراثيًا ومحسنة تقنيًا وعلميًا من أجل محصول وفير ملائم للمناخ المصري.