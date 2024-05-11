السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان موسم حصاد القمح بكلية الزراعة

محافظ القليوبية ورئيس
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان موسم حصاد القمح

افتتح اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، موسم حصاد القمح والوحدات الإنتاجية بكلية الزراعة بمشتهر.

وبدأت الجولة بتفقد الصوب الخاصة بنباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية والمفرخ السمكي، بالإضافة إلى تفقد المزارع السمكية المكثفة والمفتوحة ومزارع الإنتاج الحيواني والداجني.

كما شملت الجولة افتتاح موسم حصاد القمح بمزارع الكلية، واستمع محافظ القليوبية ورئيس الجامعة إلى شرح تفصيلي من عميد الكلية حول موسم حصاد القمح في مزارع الكلية حيث بلغت المساحة المزروعة بالقمح حوالى 60 فدانًا.

وأشاد محافظ القليوبية بالتعاون المثمر مع جامعة بنها في مختلف المجالات والقطاعات التي تهدف إلى خدمة أهالي المحافظة، مؤكدًا اهتمام المحافظة بموسم حصاد القمح، موضحًا أن إجمالي ما تم توريده حتى الآن بلغ 70438 طنًا و445 كيلو، مُشيرًا إلى أن هناك متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع؛ للاطمئنان على انتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين، وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المُستهدف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

ولفت إلى أن عملية التوريد تُعد بمثابة مهمة قومية، مؤكدًا أنه لن يُسمح بأي تهاون أو تقصير في عملية التوريد، مُطالبًا جموع المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة حفاظًا على الصالح العام، مجددًا التأكيد على أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بعملية توريد الأقماح، وأنها لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي حرص الجامعة على أن تؤدي دورها الخدمي والمجتمعي ودعم خطة الدولة فى توفير السلع الاستراتيجية والمساهمة في توفير الأمن الغذائي، بالإضافة إلى ربط البحث العلمي بالاحتياجات الفعلية للمجتمع وحل مشاكل الصناعة والزراعة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه تمت زراعة 60 فدانًا من محصول القمح هذا العام، وذلك من خلال الاعتماد على تقاوي منتخبة وراثيًا ومحسنة تقنيًا وعلميًا من أجل محصول وفير ملائم للمناخ المصري.

جامعة بنها محافظ القليوبية حصاد القمح كلية الزراعة الصوامع والغلال

مواد متعلقة

إصابة شخصين فى حادث تصادم على الطريق الدائرى بشبرا الخيمة

جامعة بنها تطلق مشروع التحول الرقمى بمكاتب رعاية الشباب

“الجيزاوى” يُتابع تطورات الحالة الصحية للمرضى الفلسطينيين بمستشفى جامعة بنها

توريد 68597 طن قمح من المزارعين فى القليوبية

إصابة شخصين فى انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الحر "شبرا- بنها"

الجامعة الأهلية ببنها.. بدء الدراسة فى كليتى الفنون البصرية والطب البيطري

جامعة بنها تنظم قافلة طبية بقرية مشتهر طوخ بالقليوبية

إصابة 3 أشخاص فى تصادم بين سيارة ملاكى وعمود كهرباء بالطريق الزراعى

الأكثر قراءة

اتهام جديد ينتظر عصام صاصا بعد ثبوت تعاطيه للمخدرات.. والعقوبة المتوقعة

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

كشفها الطب الشرعي.. ما المخدرات التي تعاطاها عصام صاصا قبل حادث الدائري؟

موقف كولر من رحيل محمد الشناوى عن الأهلى خلال الميركاتو الصيفى

عمارة رشدى.. من "مسرح الرعب" إلى تحفة معمارية (صور)

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

ضآلتنا أمام سطوة التكنولوجيا

د.كريمة الحفناوى

من النكبة إلى طوفان الأقصى

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «1»

سارة شريف

التاريخ أخبرنا كيف تنتهى الحروب

ماجد حبته

توريط هاريسون فورد!

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

صور

وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة

انطلاق فعاليات هاف مارثون مدينتي بمشاركة 3000 مشارك من 55 جنسية

جنازة والدة الفنانة يسرا اللوزى

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يستعد لشن غارة عسكرية على "جباليا" فى شمال غزة

مسئولان إسرائيليان: السنوار موجود داخل أنفاق خان يونس وليس فى "رفح"

أماكن محدودة.. كيف ستصل المساعدات إلى غزة بعد توقف المعابر؟