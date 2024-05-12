محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان تسلم دليل تنفيذ الهوية البصرية للمحافظة

تسلم اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، دليل تنفيذ الهوية البصرية لمحافظة القليوبية، والذي يأتي في إطار التكليف الرئاسي بأهمية تصميم وتنفيذ الهوية البصرية لكل المحافظات المصرية.

واستعرض "الهجان" مناقشة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الهوية البصرية للمحافظة، وقال إننا نستهدف وضع تصور شامل في كل الجوانب التي تحقق الهوية البصرية للمحافظة في الشوارع والميادين والحدائق العامة وتنظيم الإعلانات وباقي العناصر التي تشكل الهوية البصرية للمحافظة، مشيرًا إلى أهمية مشاركة المجتمع المدني في هذا المشروع الوطني العملاق.

وأشار إلى أن المحافظة بادرت باتخاذ العديد من الخطوات التي تستهدف تحسين الصورة البصرية للمواطنين وتحقق بعض العناصر في الهوية البصرية للمحافظة سواء من خلال تنفيذ أعمال التشجير وزيادة المساحات الخضراء وأيضًا بذل جهود كبيرة في قطاع النظافة وتنفيذ ممشي سياحي علي النيل ببنها.

وأكد "الجيزاوي" أن إدارة جامعة بنها تسعى جاهدة دائمًا لتسخير كل إمكانياتها لدعم المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة باعتبارها بيت خبرة تضم أفضل المتخصصين بكل المجالات.

وأوضح أنه تمت الاستعانة بفريق من أساتذة كليات الجامعة في لجنة تشكيل الهوية البصرية لمحافظة القليوبية، موضحًا أن تصميم الهوية البصرية للمحافظة يعني تطويرًا شاملًا وكاملًا في جميع أرجائها، بما يتوافق مع مكانتها بحكم تاريخها الكبير وموقعها الجغرافي المتميز.

بروتوكول تعاون بين محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها

وشهد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة بنها ومديرية الشباب والرياضة بالمحافظة بهدف نشر ثقافة الممارسة الرياضية للمجتمع المدني وصقل وتنمية مهارات النشء بالشكل الذي يسهم في تنمية الوعي لديهم وتنمية وتطوير مهارات طلاب الجامعة من خلال التدريب الميداني خلال الإجازة الصيفية.

ووقع البروتوكول الدكتور السيد فودة، نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بحضور الأستاذ الدكتور سمير حماد، نائب المحافظ واللواء إيهاب حسن سراج الدين، السكرتير العام، والأستاذة رانيا معتز، أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد محافظ القليوبية، أن البروتوكول يهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين وزيادة عدد المترددين على مراكز الشباب وزيادة عدد الأعضاء بمراكز الشباب وتنفيذ قوافل طبية داخل مراكز الشباب لزيادة الاهتمام بالرعاية الطبية داخل القرى وتنفيذ ورش عمل تخصصية في المجالات المختلفة لتأهيل الشباب لسوق العمل وزيادة مهاراتهم.