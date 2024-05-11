الكشف عن 820 حالة مرضية في قافلة طبية بكفر شكر بالقليوبية (صور)

تفقد محمد غنيم رئيس مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية برئاسة الدكتور محمد غنيم رئيس مركز ومدينة كفر شكر قافلة طبية علاجية شاملة لأهالي قرية المنشأة الصغرى بمدينة كفر شكر ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتقديم خدمة طبية مميزة لجموع المواطنين من خلال توفير الكشف والعلاج فى العديد من التخصصات الطبية بالمجان تنفيذا لتعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بالاهتمام بصحة المواطنين وتوفير الدعم الصحى لعلاجهم.

وأكد محمد غنيم رئيس مركز ومدينة كفر شكر، أن القافلة الطبية العلاجية المجانية التي انطلقت صباح الجمعة على مدار يومين حتى اليوم السبت مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية حفاظا على صحة المواطنين.

وأضاف أن القافلة شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين بلغت نحو 820 حالة تقريبا تم خلالها توقيع الكشف الطبي المجاني بالوحدة الصحية بالمنشأة الصغرى بكفر شكر وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، مؤكدا أنه تم تحويل الحالات المرضية التي تحتاج إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الإجراءات الطبية اللازمة فى العديد من التخصصات الطبية.

وأشار إلى أنه يتم تنظيم قوافل طبية بصفة مستمرة فى كافة المناطق للاطمئنان على صحة المرضى فى إطار جهود الدولة فى توفير خدمات الكشف والعلاج بالمجان من أجل صحة أفضل لجموع المواطنين، منوها إلى تحويل الحالات التى لم يشملها التأمين الصحي إلى المستشفيات واستخراج قرارات علاج على نفقة الدولة لعلاجهم بالمجان.

وأوضح الدكتور بكرى سعيد مدير الإدارة الصحية بكفر شكر، أنه يوجد خطة لتنفيذ قوافل طبية فى قرى المركز والمدينة وعقد جلسات توعية صحية وتثقيفية للمواطنين وندوات للكشف المبكر عن أورام الثدي وطرق الفحص الذاتى للثدى ودعم صحة الأم والجنين.