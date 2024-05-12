6 سنوات لعاملين بتهمة حيازة أسلحة والاتجار في المخدرات بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لعاملين، لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة الهيروين، وحيازة سلاح ناري "فرد خرطوش"، وطاقة من ذات العيار بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 30123 لسنة 2023 جنايات القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 4014 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "محمد ف ع"، 32 سنة، عامل، و"عمر إ إ"، 34 سنة، عامل، مقيمان منطقة باسوس مركز القناطر الخيرية، لأنهما في يوم 5 / 11 / 2023 بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، حازا وأحرزا جوهرًا مخدرًا (الهيروين) بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما حازا وأحرزا بقصد الإتجار أقراص مادة تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة ( الكلونازيبام احد مشتقات البنزوديازيين)، في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا سلاح ناري "فرد خرطوش" دون ترخيص حازا وأحرزا طلقة واحدة مما تستخدم على الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصا لهما بحيازتها أو إحرازها، كما حازا وأحرزا سلاح أبيض مطواة دون ترخيص.

كما قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمعاقبة مسجل شقى خطر سرقات بالاكراه فى القليوبية والهارب من 3 احكام قضائية من عام 2014 حيث قضت المحكمة بعد اعادة الاجراءات على المتهم بالسجن المؤبد فى قضيتين وبالسجن 15 عاما والغرامة 100 الف جنيه فى القضية الثالثة كما قضت المحكمة بالسجن 3 سنوات عليه فى قضية انتحال صفة والتزوير وجارى محاكمتة فى قضية سلاح ومخدرات أخرتين.

ترجع أحداث القضية إلى ورود معلومات سرية لأجهزة الأمن الوطنى بالتنسيق مع الأمن العام بقيام مسجل خطر بتكوين تشكيل عصابى للسرقة بالاكراه فى شبرا الخيمة وتوصلت التحريات إلى أن المتهم عاد مؤخرا من احدى الدول العربية فى منتصف 2022، وينتحل صفة مدرس متوفى فى نفس الدولة وعاد باسمة للقاهرة بعد هروبه منها فى عام 2014.

بالكشف على المتهم جنائيا تبين انه كان وقت الثورة يتزعم أكبر تشكيل عصابى فى القليوبية يضم 9 متهمين تم القاء القبض على 8 منهم ومحاكمتهم جميعا بينما تمكن المتهم من الهرب عقب القبض عليهم ثم عاد مرة اخرى منتحلا صفة مدرس وقرر ممارسة نشاطة الاجرامى فى السرقة بالاكراه.

توصلت التحريات أيضًا إلى ان المتهم وافراد التشكيل ارتكبوا 26 قضية سطو وسرقة بالاكراه فى فترة الانفلات الأمنى منها سرقة متعلقات ركاب اتوبيس مينى باص بعد تثبيت قائد الاتوبيس كما ارتكبوا واقعة سرقة بالاكراه لـ اثنين اساتذة جامعة واستولوا على متعلقاتهما بالاكراه.

عقب تقنين الاجراءات توجهت قوة كبيرة من مديرية امن القليوبية والقى القبض عليه وضبط بحوزته سلاح نارى وكمية من المصوغات الذهبية ومبلغ مالى بالعملة الاجنبية وسيارة مبلغ بسرقتها.