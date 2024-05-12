الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

غدًا.. قطع مياه الشرب عن شبرا الخيمة لأعمال الصيانة

قطع المياه - أرشيفية
قطع المياه - أرشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة الكبري، الأحد، قطع المياه عن مدينة شبرا الخيمة غدًا الإثنين، ما يترتب عليه قطع المياه عن مناطق (أحياء شرق وغرب) من الساعة 12 صباحًا  وحتى السادسة صباحًا وذلك لأعمال الصيانة.

من جانبه، وجهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة الكبري بتوفير كافة المعدات اللازمة لسرعة التعامل مع العطل، فضلًا عن توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة بالانقطاع وللتواصل مع الخط الساخن بالخط الساخن 125 أو على خدمة (واتساب) على رقم 01206665135 والصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل.

وأهابت شركة المياه، في بيان اليوم، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

كما قام اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بجولة ميدانية مفاجئة بمدينتي الخصوص وحي شرق  شبرا الخيمة في إطار جولاته الميدانية  لمتابعة أعمال النظافة بالشوارع مع شركة نهضة مصر المسئولة عن ملف النظافة.

وشملت الجولة المرور بعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية في المدينة، منها محور مدينة الخصوص، محور شركات البترول، حيث تابع الهجان أعمال النظافة التي تتم بتلك الشوارع، موجهًا بتكثيف الأعمال للنهوض بالشكل الحضاري لشبرا الخيمة، موجهًا أيضًا بتكثيف الأعمال بالشوارع الرئيسية لعدم إعاقة الحركة المرورية للسيارات.

وشدد محافظ القليوبية على العمل على نظافة محور الخصوص، موجهًا بالتنسيق مع شركة النظافة بضرورة الاستمرار في أعمال النظافة والعمل على نظافة المنطقة بالكامل وتكثيف عدد العمالة والورديات على مدار اليوم وتفعيل الجمع السكني من أمام المنازل، وتوفير أدوات ومستلزمات النظافة للعمال مع توفير وسائل السلامة والصحة المهنية؛ حرصًا على سلامتهم، ومنع أي تراكمات بالجزر الوسطى، والاهتمام بتشجير الشوارع والتنسيق مع المرور للعمل على السيولة المرورية للسيارات ومنع الإشغالات على الأرصفة الجانبية.

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد عدد من الشوارع الفرعية بالمدينة لمتابعة سير أعمال النظافة، مناشدًا المواطنين بضرورة التعاون مع الشركة الجديدة والالتزام بمواعيد إخراج القمامة وعدم إلقائها في الشوارع، للحفاظ على نظافة المدن وتحسين البيئة.

قطع مياة الشرب شبرا الخيمة محافظة القليويية صيانة الشبكات مياه الشرب

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