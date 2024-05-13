محافظ القليوبية: ضبط 7 سيارات نقل تلقي مخلفات شرق شبرا الخيمة

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية بشوارع مدينتي شبرا الخيمة والخصوص للاطمئنان على أعمال النظافة ورفع الإشغالات، وذلك في إطار المتابعة الميدانية اليومية للوقوف على أعمال إزالة القمامة المتولدة ونقلها إلى المقلب العمومي بالعبور، وحرص المحافظة على النهوض بمستوى النظافة بالشوارع، والعمل على إزالة أي تراكمات للقمامة.

وشملت الجولة المرور بحي شرق شبرا الخيمة وتفقد خلالها المحافظ المقلب الوسيط، موجهًا باستمرار رفع أي تراكمات للقمامة بالمحطة، حفاظًا على الحالة العامة للنظافة والبيئة ونقلها للمقلب العمومي بالعبور.

تفقد أعمال النظافة بمحور الخصوص

كما تفقد المحافظ أعمال النظافة بمحور الخصوص، مشددا على العمل على نظافة محور الخصوص موجها بالتنسيق مع شركة النظافة بضرورة الاستمرار في أعمال النظافة والعمل على نظافة المنطقة بالكامل

وكلف المحافظ بضرورة تكثيف عدد العمالة والورديات على مدار اليوم، وتفعيل الجمع السكني من أمام المنازل، وتوفير أدوات ومستلزمات النظافة للعمال مع توفير وسائل السلامة والصحة المهنية حرصًا على سلامتهم، ومنع أي تراكمات بالجزر الوسطى، والاهتمام بتشجير الشوارع، والتنسيق مع المرور للعمل على السيولة المرورية للسيارات ومنع الإشغالات على الأرصفة الجانبية.

التوجيه بضبط 7 سيارات نقل أثناء إلقاء مخلفات الهدم بالطريق بمنطقة مسطرد

وخلال الجولة وجه المحافظ بضبط 7 سيارات نقل أثناء إلقاء مخلفات الهدم بالطريق بمنطقة مسطرد، وعلى الأراضي الزراعية بحوض حسيب بمركز ومدينة الخانكة، بالإضافة إلى أنه تم ضبط سيارة تسير عكس الاتجاه بمحور الخصوص ووجه على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات وأصدر الهجان تعليماته بسحب رخص القيادة من السائقين المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.

وشدد محافظ القليوبية على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية وإدارة مرور القليوبية لتنظيم دوريات ميدانية خاصه بالبؤر، التى يتكرر إلقاء مخلفات الرتش بها لتحقيق الرقابة الصارمة على السيارات التى تتخلص من مخلفات البناء والهدم وتلقى بها بالأراضي الزراعية لتبويرها والطرق الرئيسية وتوقيع غرامات مشددة على تلك السيارات لعدم التزامهم بإلقاء المخلفات فى المقالب العمومية مع أخذ تعهدات عليهم لمنع تكرار ذلك مستقبلًا