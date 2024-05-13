الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الدفع بـ 7 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق منزلين فى القليوبية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهدت قرية الرملة التابعة لمركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية حريق هائل التهم منزلين بالطوب السويس دون وقوع خسائر بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حريق هائل داخل منزلين بالطوب السويس بقرية الرملة بمدينة بنها وتصاعد أدخنة كثيفه وحالة من القلق بين المواطنين.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى مكان الحريق وتم الدفع بـ 7 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

قربة الرملة حريق هائل خسائر بشرية سيارات إطفاء حريق منزلين

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