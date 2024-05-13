الإثنين 13 مايو 2024
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محافظات

6 سيارات إطفاء لإخماد حريق "كافيه القليوبية"

جريدة الدستور

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية من السيطرة على حريق شب في كافيه شهير بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق فى كافيه شهير بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية. 

الدفع بـ6 سيارات إطفاء

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية باشراف العميد هيثم شحاتة مدير إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية، وتبين من المعاينة الأولية أنه تم احتراق الكافيه بالكامل وبعض تلفيات بالطوابق العلوية بسبب ماس كهربائي، وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حريق كافيه سيارات إطفاء امن القليوبية الحماية المدنية شبين القناطر

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