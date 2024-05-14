الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

اليوم.. انقطاع المياه عن شبرا الخيمة وبهتيم لاستكمال أعمال الصيانة

انقطاع المياة
انقطاع المياة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه نظرا لقيام شركة الصرف الصحى باستكمال أعمال الصيانة الطارئة، الأمر الذى سيؤدى إلى إيقاف محطة مياه شبرا الخيمة عن العمل وقطع المياه عن جميع مناطق (شبرا الخيمة – بهتيم).

 وأوضحت أن الانقطاع يبدأ من الساعة الثانية عشر مساء اليوم الثلاثاء الموافق 14-5-2024 وحتى الساعة السادسة صباح غد الأربعاء الموافق 15-5-2024 ولمدة 6 ساعات.  

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأكدت الشركة أنها ستدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125

غدًا.. قطع مياه الشرب عن شبرا الخيمة لأعمال الصيانة

شركة مياه الشرب بالقاهرة الصرف الصحي الصيانة قطع المياه محطة مياه شبرا الخيمة

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