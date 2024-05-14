ضبط شخص استولى على 50 مليون جنيه من المواطنين بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط شخص له معلومات جنائية بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم قدرت بنحو 50 مليون جنيه بحجة تسفيرهم للخارج وإصباغ تلك الأموال بالصبغة الشرعية "غسيل أموال" وذلك بشراء عقارات وتاسيس شركات ووحدات سكنية وتم التحفظ على المتهم وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مباحث الأموال العامة تفيد قيام أحد الأشخاص بغسل أموال قدرت بنحو 50 مليون جنية متحصلة من نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج.

توصلت التحريات الى أن المتهم له معلومات جنائية وأنه يقوم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج وقيامه بإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والمحال التجارية والسيارات والدراجات النارية.

وقدرت قيمة الأموال بنحو 50 مليون جنيه تقريبًا وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما ألقت مباحث الأموال العامة بالقليوبية القبض على شخصين لقيامهما بغسل أموال قدرت بنحو 20 مليون جنية ناتجة من نشاط اجرامى في مجال النصب على راغبى السفر واحفاءها في كيانات مشروعة منها تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وتم التحفظ على المتهمين وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية اخطارا يفيد ورود معلومات إلى رئيس مباحث الأموال العامة تفيد قيام شخصين بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج ومحاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس المنشآت التجارية والشركات شراء السيارات والوحدات السكنية.

وتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية وتم ضبط المتهمان والتحفظ على ممتلكاتهما وقدرت جملة الأموال وعمليات غسيل الأموال التي قام بها المتهمان بمبلغ 20 مليون جنية وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.