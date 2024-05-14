الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية الهندسة في بنها

رئيس جامعة بنها يترأس
رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية الهندسة ببنها

عقدت لجنة اختيار العمداء بجامعة بنها برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة اجتماعاتها لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة كلية الهندسة ببنها.

وضمت اللجنة كل من الدكتور جلال السعيد الأستاذ بجامعة الفيوم ووزير النقل الأسبق والدكتور كمال شاروبيم الأستاذ بجامعة قناة السويس ومحافظ الدقهلية الأسبق والدكتور شعبان طه نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب الأسبق والدكتور أحمد سليمان حزين الأستاذ المتفرغ بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة ببنها.

واستمعت اللجنة خلال اجتماعاتها الى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية، ورؤية كل متقدم لتطوير الكلية، سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها حرص جامعة بنها على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة وفقا للمعايير المحددة وبحيادية كاملة.

كما وقع الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها والدكتور عادل علي أحمد، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، بروتوكول تعاون بين الجامعة والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد في إطار التعاون المشترك بين الجانبين 

وأكد الجيزاوي على حرص جامعة بنها على تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمراكز البحثية من أجل تعظيم الاستفادة من خبرات الباحثين من كلا الجانبين لخدمة كافة المجالات البحثية ذات الأولوية التي تلبى احتياجات الدولة المصرية للنهوض بالمجتمع وإيجاد حلول علمية متقدمة للتحديات التي تواجه الدولة.

وأشار رئيس جامعة بنها على أهمية توطيد التعاون وربط البحث العلمي ومخرجاته بالجانب التطبيقي بهدف تحقيق التطور والريادة في مجالات العلوم البحرية والبحث العلمي في البلاد.

من جانبه أعرب الدكتور عادل علي أحمد رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد عن سعادته ببروتوكول التعاون مع جامعة بنها ويهدف إلى توطيد التعاون المشترك في كافة المجالات البحثية وخاصة لتطوير القطاع البحري وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

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