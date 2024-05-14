الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

«مياه القليوبية» تحذر المواطنين من فخ منتحلى الصفة وصفحات الوظائف الوهمية

المهندس مصطفى مجاهد
المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب

حذرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة القليوبية برئاسة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، من صفحات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتداول منشورات حول توفير فرص عمل للنصب على المواطنين.

وأصدرت الشركة بيانًا أكدت فيه أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض الأشخاص بالتردد على الشركة وفروعها الخارجية وانتحال صفة وادعائهم تقلدهم وظائف هامة في الدولة، واستطاعتهم تعيين بعض العمالة في فرع الشركة بالقليوبية، وكذلك بعض الصفحات غير الرسمية تعلن عن وظائف خالية بالشركة، مما يؤثر سلبًا على المواطنين وعلى الشركة.

وتابع البيان: لذا تنوه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية وتؤكد أن الشركة لا تستعين بأي عمالة جديدة إلا من خلال الإعلان الرسمي على الصفحة الرسمية والموقع الإلكتروني للشركة، وطبقًا لخطة عمالة مسبقة.

وأوضحت أنه فضلًا عن أن الشركة لا تقوم بتدريب أي من العاملين بالشركة إلا من خلال مركز التدريب الخاص بالشركة الكائن بمدينة قليوب، سواء تدريبًا من خلال العصف الذهني في قاعات تدريب مخصصة لذلك، أو تدريبًا (online) والشركة لا تقر أي شهادات تدريب تم إصدارها من بعض مراكز التدريب غير المتخصصة وغير المؤهلة ولا تعلم الشركة عنها أي شيء، والشركة غير مسئولة عن أي بيان يخالف ذلك، سواء مسئولية مدنية أو جنائية.

مياه الشرب فرص عمل شركة مياه الشرب محافظة القليوبية وظائف شركة المياه

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