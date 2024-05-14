الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

جامعة بنها تنظم قافلة بيطرية بقرية الحصة في طوخ

جامعة بنها تنظم قافلة
جامعة بنها تنظم قافلة بيطرية بقرية الحصة مركز طوخ بالقليوبية

نظمت كلية الطب البيطري بجامعة بنها، قافلة بيطرية بقرية الحصة التابعة لمركز طوخ بالقليوبية، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها. 

وشارك في القافلة عدد من الأطباء البيطريين بالمستشفى البيطري التعليمي بالكلية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء هيئة تدريس ومعاونيهم بأقسام (الجراحة والتخدير والأشعة - طب الحيوان – التوليد والتناسل والتلقيح الإصطناعي - أمراض الطيور والأرانب – الصحة والرعاية البيطرية).
 

وأسفرت القافلة عن الكشف وصرف العلاج بالمجان لـ97 حالة ماشية، و40 حالة أغنام، و37 حالة سونار، و2725 حاله دواجن.

كما نظمت جامعة بنها قافلة طبية بقرية قرية مشتهر بمركز طوخ بالقليوبية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية انطلاقًا من الدور المجتمعي للجامعة.

جاءت القافلة برعاية الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذى لمستشفيات بنها الجامعية والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية وإبراهيم عبدالله مدير عام رعاية الشباب.

وشارك في القافلة أطباء في تخصصات الباطنة العامة، والأطفال، والرمد، والعظام، والجلدية، والمسالك البولية، وتم الكشف علي أهالي القرية بإجمالي 278 حالة تنوعت ما بين 46  حالة باطنة، و53  حالة أطفال، و48 حالة رمد، و61 حالة عظام، و61 حالة جلدية، و9 حالات مسالك، وصرف العلاج مجانا كما تم تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي لعمل الإشاعات اللازمة وإجراء العمليات الجراحية لجميع المرضى الذين تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية.

تنظيم قافلة بيطرية كلية الطب حياة كريمه تطوير الريف المصري المبادرة الرئاسية

مواد متعلقة

ضبط شخص استولى على 50 مليون جنيه من المواطنين بالقليوبية

رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية الهندسة في بنها

وكيل "تعليم القليوبية" تتابع سير امتحانات النقل بمدارس كفر شكر

الدفع بـ 7 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق منزلين فى القليوبية

تطبيقات الذكاء الاصطناعي.. ماراثون للابتكارات بجامعة بنها سبتمر 2024

محافظ القليوبية يتابع أعمال رصف الطرق بالقناطر الخيرية

محافظ القليوبية: ضبط 7 سيارات نقل تلقي مخلفات شرق شبرا الخيمة

مصرع طفلة وإصابة شخصين فى حادث تصادم سيارة مع توك توك بالقليوبية

الأكثر قراءة

كواليس أزمة انضمام عمر مرموش إلى المنتخب استعدادًا لـ"تصفيات المونديال"

محامى ضحية عصام صاصا: مستعد لإقناع أهالى "أحمد" بقبول 100 جمل أو 1000 دينار ذهب

البقيع الأصغر.. مشاريع تطوير شاملة تضفي رونقًا جديدًا على أضرحة آل البيت

شهادات مزورة.. "الأموال العامة" تداهم كيان تعليمي وهمي بالإسكندرية

الرئيس الأمريكى فى ورطة

محافظ بني سويف ووزيرة الهجرة يشهدان ندوة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبيد المهيري

قمة المنامة: الاجتماع الفاصل لحماية المنطقة العربية

عبد الرحيم طايع

لماذا نحتفظ بالكراكيب؟!

جلال حمام

الرئيس الأمريكى فى ورطة

علي سعدة

للدين رب يحميه

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

ماجد حبته

زراعتنا.. غذاؤنا وغذاء العالم

د هند جاد

دكر وزدانى

صور

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يشن هجمات صاروخية على مناطق لحزب الله جنوب لبنان

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟

نتنياهو فى مراسم "يوم الذكرى": إما نحن أو هم والثمن باهظ للغاية