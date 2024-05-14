جامعة بنها تنظم قافلة بيطرية بقرية الحصة في طوخ

نظمت كلية الطب البيطري بجامعة بنها، قافلة بيطرية بقرية الحصة التابعة لمركز طوخ بالقليوبية، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها.

وشارك في القافلة عدد من الأطباء البيطريين بالمستشفى البيطري التعليمي بالكلية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء هيئة تدريس ومعاونيهم بأقسام (الجراحة والتخدير والأشعة - طب الحيوان – التوليد والتناسل والتلقيح الإصطناعي - أمراض الطيور والأرانب – الصحة والرعاية البيطرية).



وأسفرت القافلة عن الكشف وصرف العلاج بالمجان لـ97 حالة ماشية، و40 حالة أغنام، و37 حالة سونار، و2725 حاله دواجن.

كما نظمت جامعة بنها قافلة طبية بقرية قرية مشتهر بمركز طوخ بالقليوبية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية انطلاقًا من الدور المجتمعي للجامعة.

جاءت القافلة برعاية الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذى لمستشفيات بنها الجامعية والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية وإبراهيم عبدالله مدير عام رعاية الشباب.

وشارك في القافلة أطباء في تخصصات الباطنة العامة، والأطفال، والرمد، والعظام، والجلدية، والمسالك البولية، وتم الكشف علي أهالي القرية بإجمالي 278 حالة تنوعت ما بين 46 حالة باطنة، و53 حالة أطفال، و48 حالة رمد، و61 حالة عظام، و61 حالة جلدية، و9 حالات مسالك، وصرف العلاج مجانا كما تم تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي لعمل الإشاعات اللازمة وإجراء العمليات الجراحية لجميع المرضى الذين تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية.